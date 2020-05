(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en territoire négatif alors que l'optimisme concernant la levée progressive des mesures de confinement s'est essoufflé. Les PMI définitifs d'avril et les sombres prévisions de la Commission européenne pour 2020 ont illustré les dégâts de la pandémie de Covid-19. Tout comme l'enquête ADP sur l'emploi américain d'avril. Côté valeurs, les publications de Credit Agricole et Veolia ont été sanctionnées, à l'inverse de celle d'Axa. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 1,11% à 4 433,38 points et l'EuroStoxx50 a perdu 1,10% à 2 844,38 points.

En Europe, BMW a abandonné 5,59 % à 50,52 euros sur la place de Francfort après avoir abaissé une nouvelle fois ses guidances 2020 et dévoilé ses résultats du premier trimestre. Le constructeur automobile allemand table désormais cette année sur une marge d'exploitation comprise entre 0 % et 3 % dans la branche automobile, contre de 2 à 4 % auparavant. Au premier trimestre, cette dernière est ressortie à 1,3 %. BMW explique que les mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 durent plus longtemps que prévu sur de nombreux marchés, induisant des effets négatifs plus importants que prévu.

A Paris, Veolia Environnement a perdu 2,49% à 18,98 euros malgré des résultats trimestriels conformes aux attentes et surtout, des prévisions globalement encourageantes. L'activité du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets reprend en effet progressivement, au fil de l'eau. Après un premier trimestre profondément marqué par la pandémie, la reprise s'accélère ces dernières semaines en Asie. En Europe, où l'impact du Covid-19 n'a commencé qu'à se faire sentir fin mars, la convalescence vient de débuter.

Crédit Agricole a abandonné 2,42% à 7 euros. Si la Banque verte n'a pas échappé à la dégradation de ses comptes au premier trimestre en rayons de la forte hausse du coût du risque liée au Covid-19, ses activités de marché ont mieux résisté à la forte volatilité des marchés. Elle fait état d'un résultat net part du groupe en repli de 16,4% à 638 millions d'euros pour un produit net bancaire en progression de 7,1% (+4,8% en données ajustées) à 5,2 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont chuté de 15,6% en mars 2020 contre un consensus de -10% et après -1,2% en février (chiffre révisé de -1,4%).

L'activité dans le secteur privé s'est nettement dégradée en avril 2020 en France, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 11,1 contre 11,2 en estimation préliminaire et après 28,9 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 10,2 en avril, après 10,4 en estimation préliminaire et 27,4 en mars.

L'activité dans le secteur privé s'est nettement dégradée en avril 2020 en Allemagne, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 17,4 contre 17,1 en estimation préliminaire et après 35 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 16,2 en avril, après 15,9 en estimation préliminaire et 31,7 en mars.

L'activité dans le secteur privé s'est nettement dégradée en avril 2020 en zone euro, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 13,6 contre 13,5 en estimation préliminaire et après 29,7 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 12 en avril, après 11,7 en estimation préliminaire et 26,4 en mars.

En zone euro, les ventes au détail ont chuté de 11,2% entre février et mars 2020, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus était de -10,5%. Sur un an, les ventes au détail ont reculé de 9,2%. Les économistes tablaient en moyenne sur -8%.

La Commission européenne anticipe une contraction du Produit Intérieur Brut (PIB) de 7,7% dans la zone euro en 2020.

Aux Etats-Unis, le secteur privé américain a détruit 20,236 millions d'emplois au mois d'avril, révèle le rapport ADP. Les économistes tablaient sur la perte de 20,05 millions d'emplois après la destruction de 149 000 postes en mars (chiffre révisé de 27 000).

Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de brut ont augmenté de 4,59 millions de barils. Les économistes tablaient sur une hausse de 7,759 millions après 8,891 millions la semaine précédente.

Vers 17h45, l'euro cède 0,45% à 1,0795 dollar.