Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses dans le vert après les prix à la production américain, nouveau record du CAC 40

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en hausse, après le recul inattendu des prix à la production en mars aux Etats-Unis. Cet indicateur va dans le sens d'une poursuite du ralentissement de l'inflation. Le CAC 40 a signé un nouveau record à 7 485,59 points, porté par LVMH, qui a atteint un plus haut historique après sa bonne performance trimestrielle, et entraîné dans son sillage le secteur du luxe (Hermès, L'Oréal). Le précédent record du CAC datait d'hier à 7 459 points. L'indice phare de la place a gagné 1,13% à 7 480,83 points et l'EuroStoxx50, 0,68% à 4 363,61 points.

Le plus grand distributeur britannique, Tesco (+0,69% à 269,25 pence) prévoit un résultat opérationnel ajusté stable pour son activité de distribution pour l'exercice fiscal 2023-2024, après une baisse de 6,3% en 2022-2023 à 2,49 milliards de livres du fait de la forte inflation qui a frappé ses clients et ses fournisseurs. Le résultat opérationnel ajusté de Tesco Bank est anticipé entre 130 et 160 millions de livres. En 2022-2023, les ventes du groupe ont augmenté de 5,3% pour atteindre 57,6 milliards de livres (65,4 milliards d'euros), portées par la hausse des prix.

L’action LVMH (+5,65% à 883,90 euros) a affiché la plus forte hausse du CAC 40, entrainant Hermès et Kering dans son sillage au lendemain de la publication d’une performance trimestrielle bien plus solide que prévu. Le numéro un mondial du luxe a inscrit un nouveau plus haut en Bourse et il a dépassé les 440 milliards d’euros de capitalisation. Sur les trois premiers mois de 2023, LVMH a réalisé des ventes de 21 milliards d’euros, en croissance organique de 17 %, bénéficiant de la fin des restrictions liées au Covid en Chine.

Eurazeo et la société de capital investissement, Rhône Group, ont annoncé le dénouement de leur participation croisée. Eurazeo détient 30% de Rhône Group et ce dernier 2% du premier. En Bourse, l'action de la société d'investissement a reculé de 0,23% à 66,40 euros en raison des ventes de titres associées. A l'occasion de la cession par les Managing Directors et autres parties prenantes de Rhône de 1,1 million actions Eurazeo, le groupe va racheter 400 000 titres soit environ 0,50 % du capital au prix unitaire de 63,89 euros par action.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En février 2023, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, par rapport à janvier 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus pour la zone euro était de 1%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage ont atteint 239 000 lors de la semaine écoulée alors qu'elles étaient attendues à 232 000, après 228 000 la semaine précédente.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de mars 2023 a reculé de 0,5%. Or, le consensus tablait sur une hausse de 0,1%. Cet indice était stable en février.

Vers 17h45, l'euro progresse de 0,56% à 1,1056 dollar.