Analyse AOF clôture France/Europe - Les banques offrent une belle séance au CAC 40

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 11% en janvier 2021 en rythme annuel. En décembre 2020, l'indice avait augmenté de 10,2% (chiffre révisé de +10,1%). Le consensus Briefing.com s'élevait à +11% pour janvier.

En zone euro, l'indice du sentiment économique en mars est ressorti à 101 après 93,4 en février et un consensus de 96. L'indice du climat des affaires s'est établi à 0,3 après -0,13 en février.

Vranken-Pommery Monopole a progressé de 2,3% à 17,8 euros, soutenu par les perspectives encourageantes dévoilées dans le sillage de résultats 2020 pénalisés par la pandémie. La maison de champagne présent également dans le vin rosé et le porto vise une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2021 après -11,1% en 2020. Le groupe a renoué avec la croissance au premier trimestre 2021, avec une progression de plus de 15% de ses volumes de ventes de champagne.

Lagardère a gagné 3,11% à 22,58 euros, l'annonce du départ du PDG d'Hachette Livre, Arnaud Nourry, alimentant la spéculation sur un rapprochement avec Editis, propriété de Vivendi. Alors qu'Arnaud Nourry était à la tête de l'éditeur depuis 17 ans, il est remplacé par Pierre Leroy, co-gérant et secrétaire général de Lagardère. Bien que la raison de ce remplacement ne soit pas précisé, le groupe d'édition affirme qu''il s'agit "d'une séparation amiable". Mais pour beaucoup d'observateurs, la raison principale vient de son opposition à tout "démantèlement" d'Hachette Livre.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse, soutenus par les valeurs bancaires. L'optimisme des investisseurs sur la reprise mondiale a soutenu les anticipations d'inflation et leur corolaire, les taux longs. Si les rendements américains sont en hausse, les taux en Europe progressent également. Le Bund allemand à 10 ans, la référence sur le Vieux Continent, grimpe ce soir de 4,8 points de base à -0,268%. Le CAC 40 a gagné 1,25% à 6 090,9 points grâce à la hausse de 3,96% de Société Générale et de 3,85% de BNP Paribas. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,83% à 3 915,23 points.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.