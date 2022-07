Analyse AOF clôture France/Europe - Les actions et l'euro dans la tourmente

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en net repli. Les investisseurs redoutent une réponse très agressive de la Fed pour contrer une inflation au plus haut depuis 41 ans aux Etats-Unis. A cet égard, l'euro a basculé sous le seuil d'un dollar. Par ailleurs, la Commission européenne vient de réduire ses prévisions de croissance et augmenter celles pour l'inflation. Enfin, la zone euro est fragilisée par la crise politique italienne. Côté entreprises, les résultats de JPMorgan etMorgan Stanley ont déçu. Le CAC 40 a perdu 1,4% à 5 914,93 points et l'Euro Stoxx 50, 1,63% à 3 397,56 points.

Swatch Group a cédé 0,09% à 233,5 francs suisses malgré des résultats semestriels solides et la confirmation de ses prévisions annuelles. A l'image du reste du secteur du luxe, le fabricant des montres Omega, Tissot ou encore Longines résiste à la guerre en Ukraine et à la baisse de la demande en Chine liée à la pandémie. Sur la période de six mois close fin juin, le géant suisse a réalisé un bénéfice net de 320 millions de francs suisses, en hausse de 18,5%. Le consensus AWP tablait sur 334 millions.

TFF Group, ex-Tonnelleries François Frères, a gagné 3,12% à 33,1 euros, soutenu par des résultats annuels robustes et des prévisions encourageantes. Le fabricant de fûts pour le vin, le whisky et le bourbon a relevé son dividende de 14% à 0,4 euro par titer. Au cours de son exercice 2021/2022 clos le 30 avril. le résultat net du groupe familial a bondi de 78 % à 36,6 millions d'euros grâce en particulier à la contribution d’un effet de change significatif. Le résultat opérationnel courant a progressé de 4,1% à 38,3 millions, soit une marge de 12,7% contre 14,1% un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production aux Etats-Unis ont grimpé de 1,1% sur un mois en juin. Les économistes tablaient sur +0,8% après +0,9% en mai (révisé de +0,8%). Sur un an, ils bondissent de 11,3% contre un consensus de +10,7% après +10,9% en mai (révisé de +10,8%). Les prix "core", ont augmenté en juin sur un mois de 0,4%. Les économistes visaient +0,5% après +0,6% en mai (révisé de +0,5%). Sur un an, ces prix "core" ont augmenté de 8,2% contre un consensus de +8,1% après +8,5% en mai (révisé de +8,3%).

Aux Etats-Unis, 244 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées. Les économistes tablaient sur 235 000, comme la semaine précédente.

Vers 17h45, l'euro cède 0,2% à 1,0039 dollar.