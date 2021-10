Analyse AOF clôture France/Europe - Les actions défient les taux

(AOF) - Les marchés actions européens ont accéléré leurs gains dans le sillage du début tonitruant de Wall Street. Les investisseurs sont rassurés par la résistance des économies en Europe et aux Etats-Unis. Les indices PMI (des services et composite) de septembre ont en effet favorablement surpris. Sur le marché des taux, la pression ne retombe pas, bien au contraire, mais n'empêche pas les valeurs technologiques de rebondir. Cette hausse des taux profite par ailleurs aux valeurs bancaires qui tirent les indices. Le CAC 40 a gagné 1,52% à 6 576,28 points et l'Euro Stoxx 50, +1,71% à 4 064,86 points.

Infineon (+4,86% à 35,61 euros) a tiré son épingle du jeu au sein du Dax 40, le fabricant de semi-conducteurs prévoyant une amélioration de sa rentabilité sur le prochain exercice plus forte que prévu. Afin de répondre à la forte demande, le groupe technologique va accroitre de 50% ses investissements, qui passeront de 1,6 milliard d'euros sur l'exercice en cours à 2,4 milliards d'euros sur le suivant, a-t-il également annoncé lors de sa journée investisseurs.

A Paris, SMCP a bondi de 6,67% à 7,28 euros, soutenu par une paradoxale bonne nouvelle. European Topsoho, une filiale luxembourgeoise du groupe chinois Ruyi, propriétaire de 53% du capital des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlo, a fait défaut sur un emprunt obligataire. Dans le sillage de cette annonce, Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre de Conserver à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 6,5 à 9,4 euros. Le broker souligne que la sortie imminente Shandong Ruyi élimine un vent contraire qui a augmenté le profil de risque de SMCP depuis son introduction en Bourse.

Bic a plongé de 6,11% à 48,20 euros, pénalisé par un afflux potentiel de papiers sur le marché. Un teneur de livres a indiqué que Goldman Sachs avait vendu pour 2,1 millions d'actions du groupe de stylos, briquets et rasoirs, a rapporté Reuters.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2021, la production a augmenté de nouveau dans l'industrie manufacturière en France, progressant de 1,1 % après +0,7 % en juillet, comme dans l'ensemble de l'industrie (+1,0 % après +0,5 %), a annoncé l'Insee. Le consensus s'élevait à +0,3%, selon Reuters. Par rapport à février 2020, dernier mois avant le début du premier confinement, la production reste en retrait dans l'industrie manufacturière (−4,5 %) ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (−3,9 %).

En version définitive, l'indice PMI d'IHS Markit des services pour la France est ressorti en septembre à 56,2 contre 56 en estimation "flash" et après 56,3 en août. L'indice composite, qui regroupe l'industrie et les services, s'est établi à 55,3 contre 55,1 en estimation "flash" après 56,9 en août.

En version définitive, l'indice PMI d'IHS Markit des services pour la zone euro est ressorti en septembre à 56,4 contre 56,3 en estimation "flash" et après 59 en août. L'indice composite, qui regroupe l'industrie et les services, s'est établi à 56,2 contre 56,1 en estimation "flash" après 59 en août.

En version définitive, l'indice PMI d'IHS Markit des services pour l'Allemagne est ressorti en septembre à 56,2 contre 56 en estimation "flash" et après 60,8 en août. L'indice composite, qui regroupe l'industrie et les services, s'est établi à 55,5 contre 55,3 en estimation "flash" après 60 en août.

En août 2021, par rapport à juillet 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,1% dans la zone euro, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. En juillet 2021, les prix avaient augmenté de 2,5%. En août 2021 par rapport à août 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,4%.

La croissance du secteur des services a accéléré en septembre aux Etats-Unis, selon l'Institute of Supply Management (ISM). L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 61,9 après 61,7 en août. Il était attendu à 60.

La croissance du secteur des services a moins ralenti qu'estimé initialement en septembre aux Etats-Unis, selon IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 54,9, contre une estimation flash de 54,4 et 55,1 en août. Il était attendu à 54,4. Le PMI Composite, qui prend aussi en compte le secteur manufacturier est passé de 55,4 à 55 entre août et septembre.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 73,30 milliards de dollars en août après -70,3 milliards de dollars en juillet, révisé de - 70,1 milliards de dollars. Le consensus Briefing.com s'élevait à - 71 milliards de dollars.

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,07% à 1,1609 dollar.