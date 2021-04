(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère hausse en dépit des déboires du vaccin de Johnson & Johnson, qui risque de rendre encore plus chaotique les campagnes de vaccination. Sa suspension a plus que contrebalancé l'impact de l'inflation américaine plus forte que prévu sur les taux longs. Le rendement du 10 ans américain reculait légèrement à la clôture. Les investisseurs sont désormais dans l'attente des chiffres d'activité en Europe et des résultats aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a progressé de 0,36% à 6 184,10 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,19% à 3 969,49 points.

La croissance s'est encore accélérée pour Just Eat Takeaway.com. Le spécialiste de la livraison de repas a vu ses commandes bondir de 79% lors du premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre 2020, elles avaient progressé de 57%. Sur la place de Londres, les investisseurs savourent les excellents chiffres livrés par le concurrent d'Uber Eats et Deliveroo : l'action Just Eat a progressé de 6,68 % à 7 845 pence.

A Paris, Orange a reculé à la suite de son offre sur Orange Belgium. L'opérateur télécoms a perdu en effet 1,06% à 10,234 euros, alors que sa proposition de 22 euros par action pour racheter sa filiale belge, dont il détient 53% du capital, ne convient pas à tous les actionnaires. Un prix qui fait pourtant ressortir des primes de 36 %, 48 %, 49 % et 38 % respectivement par rapport au dernier cours de clôture et aux cours moyens pondérés par les volumes sur les 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant l'annonce de l'opération.

La bonne dynamique commerciale d'Alstom ne se dément pas. Le géant français du ferroviaire vient de décrocher un contrat de 20 milliards de couronnes danoises, soit environ 2,7 milliards d'euros. Alstom fournira au moins 100 trains électriques à la compagnie ferroviaire publique danoise DSB ; il en assurera également l'entretien et la maintenance. DBS prévoit même de commander 50 trains supplémentaires à l'avenir. Les livraisons débuteront en 2024 et s'achèveront en 2029. En Bourse, cela a permis au titre Alstom de gagner 1,04% à 44,48 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 70,7 en avril, après 76,6 en mars. Il se compare avec un consensus Reuters s'élevant à 79.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,6% en mars 2021 aux Etats-Unis, soit plus que ce qu'attendait le consensus Briefing.com (+0,5%). L'indice des prix avait progressé de 0,4% en février. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, il a progressé de 0,3% en mars 2021 pour un consensus de 0,2%. En février 2021, sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6%, contre un consensus de 2,5%.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,12% à 1,28 dollar.