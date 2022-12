Analyse AOF clôture France/Europe - Légère hausse du CAC 40 vendredi, mais bilan hebdomadaire négatif

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini la semaine en légère hausse, en dépit de données américaines contrastées. Si l'indice des prix à la production en novembre a ravivé les craintes des investisseurs à propos de l'inflation, les anticipations d'inflation des ménages ont reflué en décembre. A Paris, TotalEnergies a reculé après avoir annoncé une dépréciation de 3,7 milliards liée à Novatek. L'indice CAC 40 a gagné 0,46% à 6 677,64 points, limitant ses pertes sur la semaine à 0,96%. L'EuroStoxx50 a gagné 0,46% à 3 939,22 points.

En Europe, Credit Suisse a finalisé la deuxième phase de son augmentation de capital. Cette bonne nouvelle a permis à son action d'afficher la plus forte progression de l'indice suisse, SMI, à la faveur d'une hausse de 6,29% à 3,127 francs suisses. Le titre Credit Suisse était tombé à un plus bas historique en séance le 1er décembre, à 2,654 francs suisses. La réussite cette opération " était l'une des étapes clés pour l'abaissement du coût des fonds propres du groupe et nous considérons donc son achèvement comme un développement positif ", a commenté JP Morgan.

A Paris, TotalEnergies a perdu 0,92% à 56,29 euros après sa décision de retirer ses administrateurs du Conseil d'administration du groupe gazier russe, Novatek, qu'il déconsolidera de ses comptes. Cette décision conduira le pétrolier français à enregistrer une dépréciation exceptionnelle d'environ 3,7 milliards de dollars du quatrième trimestre. TotalEnergies, qui a engagé un retrait progressif de ses actifs russes, n'est pas en mesure de céder sa participation de 19,4 % dans Novatek, compte tenu des accords en vigueur entre actionnaires.

Thales (-2,24% à 120 euros) ne devrait finalement céder son activité Ground Transportation Systems (GTS) à la société ferroviaire italienne, Hitachi Rail, pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros, qu'au second semestre de l'année prochaine. Depuis l'annonce de ce projet en août 2021, les deux groupes ont obtenu plus de 2 tiers des autorisations réglementaires requises dont celle de 9 des 13 autorités de concurrence concernées.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 59,1 en décembre, à comparer avec un consensus de 56,9 et 56,8 en décembre. Les prévisions d'inflation pour l'année à venir se sont améliorées mais sont restées relativement élevées, passant de 4,9% à 4,6% en décembre, soit le chiffre le plus bas depuis 15 mois, mais toujours bien supérieur à celui d'il y a deux ans. Le consensus s'élevait à 4,9%.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de novembre 2022 a augmenté de 0,3%, contre un consensus de 0,2%, après 0,2% le mois précédent (révisé à +0,3%). Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,3%, à comparer avec un consensus de 0,2% après une hausse de 0,1% en novembre.

Vers 17h30, l'euro perd 0,17% à 1,0541 dollar.