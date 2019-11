Analyse AOF clôture France/Europe - Légère faiblesse du CAC 40 : informations contradictoires sur les négociations commerciales

(AOF) - Les marchés européens ont reculé en raison d'informations contradictoires sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Si l'agence de presse, Chine nouvelle a rapporté ce week-end que Washington et Pékin avaient eu des discussions constructives sur le commerce, la chaîne de télévision américaine, CNBC a, elle, fait part cet après-midi du pessimisme du gouvernement chinois. En Europe, la concentration dans le secteur des Bourses se poursuit, avec l'offre de rachat de BME par SIX. Le CAC 40 a perdu 0,16% à 5 929,79 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,18% à 3 704,92 points.

L'opérateur de la Bourse suisse, SIX Group AG, a dévoilé une offre de rachat de 2,84 milliards d'euros en numéraire sur son concurrent espagnol Bolsas y Mercados Españoles (BME), prenant de vitesse Euronext, qui a révélé ce matin être en discussion avec BME. L'action de ce dernier s'envole de 37,17% à 34,84 euros tandis qu'Euronext a gagné 0,9% à 72,50 euros. Il y a un peu plus de 10 jours à l'occasion de ses résultats du troisième trimestre, le PDG d'Euronext, Stéphane Boujnah, avait démenti des rumeurs de presse sur un projet de fusion avec BME.

La période est décidément fructueuse pour Airbus qui vient de remporter deux contrats géants à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï. Le montant combiné des deux commandes avoisine les 30 milliards de dollars. En Bourse, le titre Airbus a reculé de 1,47% à 134,40 euros, pénalisé par un regain d'inquiétudes concernant le conflit commercial sino-américain.

Soitec (+7,30% à 114,60 euros) a dominé aisément le SBF 120 et retrouve ses niveaux de juin 2011 à la faveur de l'annonce d'un programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, Applied Materials. Le carbure de silicium est un matériau semi-conducteur, qui trouve comme applications les chargeurs embarqués pour les voitures électriques, les alimentations de centres de données...

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers a reculé à 70 en novembre après 71 en octobre. Le consensus Briefing.com tablait sur 71.

Les stocks des entreprises sont restés stables en septembre aux Etats-Unis alors que les économistes anticipaient une hausse de 0,1%

Vers 17h55, l'euro progresse de 0,26% à 1,1080 dollar.