La crise du Covid-19 a fortement impacté les constructeurs automobiles en 2020. Renault (+1,74 % à 36,89 euros) en est l'illustration du jour. L'an dernier, le groupe Renault a vu ses ventes mondiales chuter de 21,3 % à environ 2,95 millions d'unités, sur un marché en repli de 14,2 %. Cette baisse est principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant subi un confinement strict et la suspension de leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu'un ralentissement au quatrième trimestre, notamment en France.

(AOF) - Les marchés actions européens ont majoritairement cédé du terrain ce mardi. Les investisseurs se sont inquiétés de la situation sanitaire en Europe, qui voit les foyers du variant britannique se multiplier sur le Vieux Continent. Aux Etats-Unis, la procédure de destitution de Trump laisse les investisseurs dans l'expectative. Ils espèrent surtout que le lancement d'une telle procédure ne retardera pas la mise en place du vaste plan de relance promis par le prochain président américain. A la clôture, le CAC 40 a cédé 0,2% à 5 650,97 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,01% à 3 620,14 points.

