Analyse AOF clôture France / Europe - Léger rebond des bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens ont confirmé leur léger rebond jusqu'à la clôture. La semaine dernière, les investisseurs ont été surpris par la détermination de la Fed, mais surtout de la BCE, à poursuivre leurs hausses de taux pour lutter contre l'inflation. Cette problématique devrait continuer d’hanter les marchés jusqu’à fin 2022. Le marché a été porté par les valeurs du pétrole: Vallourec et TotalEnergies. Côté macroéconomie, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 88,6 en décembre. Le CAC 40 a gagné 0,32% à 6 473 points et l’EuroStoxx50, 0,31% à 3 815 points.

En Europe, le médicament Enhertu (trastuzumab deruxtecan) d' AstraZeneca (-0,22% à 11 132 pence) et Daiichi Sankyo a été approuvé par la Commission européenne en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-œsophagienne (GEJ) HER2-positif avancé, qui ont reçu un traitement antérieur à base de trastuzumab.

A Paris, Virbac (-5,39% à 219,50 euros) affichait une des plus fortes baisse du SBF120 après avoir averti que sa rentabilité sera sous pression en 2023. Le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale a décidé de continuer d'accélérer l'année prochaine sur deux dimensions clés, la R&D et les investissements, dans le cadre de son plan stratégique 2030. Il prévoit un ratio d'EBIT ajusté (résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions) sur chiffre d'affaires se consolidant entre 13% et 14% à taux de change constants alors qu'il est anticipé entre 14% et 15% en 2022.

Plus forte hausse du marché SRD, Innate Pharma a flambé de plus de 24% à 2,55 euros, galvanisé par l'extension de sa collaboration avec Sanofi pour le développement de cellules NK en oncologie. Selon les termes du nouvel accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiement d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes. En Bourse, Innate Pharma est valorisée 189 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 88,6 en décembre après 86,4 en novembre. Il était anticipé à 87,4 par les économistes.

L'indice NAHB qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers aux Etats-unis a reculé de deux points en décembre 2022 pour tomber à 31 alors qu'il était attendu en hausse d'un point à 34. Un indice inférieur à 50 indique une perspective négative pour les ventes de logements.

L'euro a gagné 0,25% à 1,0613 dollar.