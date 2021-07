(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine dans le rouge vif. Les investisseurs s'inquiètent de la propagation du variant Delta dans le monde et de l'impact des mesures de restrictions sanitaires imposées par les gouvernements. Dans un tel contexte, les valeurs cycliques ont particulièrement été malmenées. L'agenda statistique n'a pas servi de soutien aux indices : l'indice NAHB du marché immobilier américain a reculé de manière inattendue en juillet. Au son de la cloche, le CAC 40 a chuté de 2,54% à 6 295,97 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 2,78% à 3 923,77 points.

Sur une place de Milan évoluant nettement dans le rouge, Telecom Italia n'a pas fait pas exception et a reculé de 4,15% à 0,372 euro. Pourtant, le groupe de télécommunications est venu apporter une bonne nouvelle aux investisseurs : il a relevé ses objectifs pour la période 2022-2023. Telecom Italia vise désormais une croissance de ses revenus et de son Ebitda d'environ 5% (" mid single digit growth "). Ces nouvelles prévisions reflètent le " coup de boost " que va représenter l'accord conclu avec Dazn concernant la distribution du championnat italien de football (Serie A).

L'homme d'affaires américain William Ackman se substituera au SPAC, Pershing Square Tontine Holding (PSTH) pour racheter 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG). En Bourse, Vivendi a reculé de 1,54% à 27,57 euros après l'accord donné à la modification de la transaction. L'opération n'est plus subordonnée qu'à l'obtention des autorisations réglementaires américaines. La quotité du capital d'UMG qui sera finalement acquise par les fonds dans lesquels William Ackman détient des intérêts économiques importants ou exerce la direction sera comprise entre 5 % et 10 %.

Capgemini (-1,35% à 164,60 euros) a conclu un accord en vue d'acquérir la société australienne Empired Limited. Avec plus de 1000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région. Le leadership de Capgemini en Australie serait conforté par cette acquisition, sa 4e en 18 mois dans ce pays. Le prix total proposé pour l'acquisition de 100% du capital social de Empired (sur une base pleinement diluée) s'élèverait à 233 millions de dollars australiens (environ 145,75 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB du marché immobilier pour juillet est ressorti à 80. Les économistes tablaient sur 82 après 81 en juin.

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,18 dollar.