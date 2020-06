Analyse AOF clôture France/Europe - Le temps des prises de bénéfices

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge. Après une semaine dernière dopée par l'espoir d'une reprise en V (+10,7% pour le CAC 40 ; +10,9% pour l'Euro Stoxx 50) et achevée en beauté par l'annonce inattendue de créations d'emplois aux Etats-Unis en mai, les investisseurs attendent de nouvelles preuves tangibles du rebond économique. Dans ce cadre, les conclusions, demain soir, de la réunion de politique monétaire de la Fed sont attendues avec impatience. Le CAC 40 a cédé 1,55% à 5 095,11 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a reculé de 1,17% à 3 326,96 points.

Au chapitre des valeurs européennes, British American Tobacco a cédé 3,22% à 3 022 pence à Londres, pénalisée par la révision à la baisse de ses prévisions annuelles. Le fabricant de cigarettes, propriétaire de Dunhill, Lucky Strike, ou encore Pall Mall, est pénalisé par le confinement extrêmement strict imposé dans certains pays. En Afrique du Sud notamment, le gouvernement a purement et simplement interdit la vente d'alcools et de tabac depuis... le 27 mars. Il a levé l'interdiction pour l'alcool au 1er juin, mais maintenu celle pour le tabac.

Les équipementiers aéronautiques Latécoère et Figeac Aéro ont chutent respectivement 15,23% et 14,56% sur une place parisienne mal orientée. De leur côté, Airbus et Safran ont abandonné 7,62% et 4,73%. Après le tourisme (18 milliards d'euros) et l'automobile (8 milliards), c'est désormais au secteur aéronautique que l'Etat Français va apporter son secours. C'est ainsi 15 milliards d'euros qui seront mobilisés pour soutenir une filière d'excellence tricolore qui représente près de 200 000 emplois directs. Ce montant inclut les aides financières de 7 milliards d'euros déjà accordées à Air France-KLM.

Erytech a bondi de près de 19% à 9,50 euros après avoir fait le point sur l'étude de phase 2 menée par des chercheurs évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne de la leucémie aiguë lymphoblastique. Cette étude, menée au travers de 22 sites cliniques dans les pays scandinaves et les pays baltes, a atteint son objectif de recrutement suite à l'inclusion du 50e patient. Les résultats préliminaires de l'étude suggèrent qu'eryaspase a atteint le niveau et la durée d'action de l'asparaginase visés chez ces patients.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, le déficit commercial s'est nettement creusé en avril. Il est ressorti à 5,02 milliards d'euros après 3,22 milliards en mars.

En deuxième estimation, le PIB de la zone euro s'est contractée de 3,6%, contre 3,8% en estimation initiale et après +0,1% au quatrième trimestre 2019. En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB a diminué de 3,1% (-3,2% en première estimation).

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont progressé de 0,3 % en avril 2020, après un repli de 1,1% en mars. Le consensus Briefing.com attendait une hausse de 0,4% en avril.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,64% à 1,1365 dollar.

L'économie américaine a créé 2,5 millions d'emplois en mai, à comparer avec un consensus Reuters d'une destruction de 8 millions postes et 20,7 millions d'emplois détruits en avril (chiffre révisé de 20,537 millions). Le taux de chômage a reculé de 1,4 point à 13,3% et se compare à un consensus de 19,7%.

Aux Etats-Unis, l'Administration de l'information de l'énergie (EIA) a fait état d'une hausse hebdomadaire de 102 milliards de pieds cubes des stocks souterrains de gaz naturel contre un accroissement de 109 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 110 milliards. Il s'agit de la sixième semaine consécutive de hausse. Le pied cube (cubic foot), vaut 28,31685 litres.