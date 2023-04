Analyse AOF clôture France/Europe - Le secteur automobile plombe les indices

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a reculé à -31,3 en avril, à comparer avec un consensus de -19,2 et -23,2 en mars.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Sartorius Stedim a dévissé de 8,89% à 254,20 euros après avoir dévoilé des résultats dégradés au premier trimestre. Le fournisseur de l'industrie de la biotechnologie a vu son résultat net courant chuter de 35,5% à 131 millions d'euros. À 220 millions d'euros, l'Ebitda courant a reculé de 27,5% en raison d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une augmentation des prix de base. La marge correspondante est ressortie à 30,3% contre 35,2% pour la même période de l'exercice précédent.

Renault (-7,97% à 33,70 euros) a terminé lanterne rouge du CAC 40, percutée comme Stellantis (-4,83% à 16,13 euros) et d'autres constructeurs européens par la dégradation de la rentabilité de Tesla au premier trimestre du fait de ses nombreuses réductions de prix. La bonne performance au premier trimestre annoncée aujourd'hui n'y change rien: le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 29,9% par rapport au premier trimestre 2022, atteignant 11,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'automobile a bondi de 29,7% à 10,5 milliards d'euros.

En Europe , Nokia a reculé de 9% à 3,89 euros en raison de la publication de profits plus faibles que prévu au premier trimestre. Le résultat d'exploitation comparable de l'équipementier télécoms a chuté de 18% à 479 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,2%, en repli de 2,7 points sur un an. Le résultat d'exploitation comparable est nettement inférieur au consensus Refinitif s'élevant à 532,4 millions d'euros.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en baisse, hormis l'indice londonien qui fini à l'équilibre. Les indices ont été fortement pénalisés par les turbulences dans le secteur automobile. Renault, Stellantis, Michelin ont essuyé les plâtres après les résultats trimestriels décevants de Tesla. De l'autre côté du spectre, Hermès, LVMH et L'Oréal ont résisté à la tendance baissière. Les statistiques du jour n'incitent guère à l'optimisme, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Le CAC 40 a cédé 0,14% à 7 538,71 points tandis que l'Eurostoxx50 a fléchi de 0,23% à 4 380, 14 points.

