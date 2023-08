Analyse AOF clôture France/Europe - Le rouge domine les marchés

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé ce jour férié sur une note négative après des statistiques décevantes en provenance de Chine. Si les ventes au détail en juillet sont ressorties supérieures aux attentes aux Etats-Unis, l'activité manufacturière de New York en août a reculé de plus 20%. Le moral des investisseurs s'est amélioré de manière inattendue en août. Toutes les valeurs de l'indice phare de la place parisienne ont terminé dans le rouge avec Unibail-Rodamco-Westfield comme lanterne rouge. Le CAC 40 a perdu 1,10% à 7 267 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 1% à 4 287 points.

En Europe, Marks & Spencer (M&S) a affiché l'une des meilleures performances du Stoxx 600, en hausse de 7,43% à 219,90 pence. Ce mardi, le groupe britannique a revu à la hausse ses perspectives de bénéfice, s'attendant désormais à une croissance du bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2023-24, alors qu'il prévoyait auparavant une légère baisse.

A Paris, dans un marché en recul, Carrefour était l'unique valeur en hausse de la place parisienne à la mi-séance. Mais le distributeur a fini en repli de 0,77% à 18 euros.

Unibail-Rodamco-Westfield (-1,98% à 49,03 euros) a fermé la marche du CAC 40. Le spécialiste des centres commerciaux a souffert de la remontée des rendements.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au Royaume-Uni, le taux de chômage en juin est ressorti à 4,2% contre un consensus de 4% après 4% en mai, selon l'Office National de la Statistique (ONS).

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -12,3 en août, à comparer avec un consensus de -14,7 et -14,7 en juillet.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en juillet aux Etats-Unis après avoir augmenté de 0,3% en juillet. Elles étaient attendues en hausse de 0,4%. Hors automobile et essence, elles ont augmenté de 1% après + 0,4% en juillet. Elles étaient attendues en hausse de 0,1%.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York a reculé à-19 en août, à comparer avec un consensus de - 1 et 1.10 en juillet. Cet indicateur évalue le niveau relatif des conditions générales d'activité des entreprises dans l'état de New York: un niveau au-dessus de 0 indique une amélioration des conditions, en-dessous une détérioration des conditions

A la clôture, l'euro gagne 0,22% à 1,09 dollar.