Analyse AOF clôture France/Europe - Le risque de récession angoisse les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en net repli, dans le sillage de Wall Street, pénalisés par la crainte de la récession. Le CAC 40 a cédé 2,68% à 5 794,96 points après avoir atteint 5 794,19 points, son plus bas depuis début mars et le début de la guerre en Ukraine. Les places du Vieux Continent ont mal réagi à la publication des résultats définitifs des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat en zone euro. Ils confirment le net ralentissement de l'activité du secteur privé. Le CAC 40 a cédé 2,68% à 5 794,96 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 2,76% à 3 357,22 points.

SAS a chuté de plus de 10% à 0,55 couronne suédoise alors que les nuages s'accumulent au-dessus de la tête du principal pavillon aérien scandinave. Ce dernier vient de demander à bénéficier du régime des faillites aux États-Unis, plus connu sous le nom de "Chapter 11". Anko van der Werff, président et directeur général de SAS, a décrit la situation comme critique.

Deezer, la plateforme française de streaming musical lancée en 2007, a effectué son baptême du feu ce mardi à la Bourse de Paris, enregistrant une chute de 29,4 % à 6 euros. En 2015, Deezer avait tenté d'entrer en bourse avant d'y renoncer du fait des conditions du marché. Son arrivée sur le marché a été permise sept ans plus tard après un accord définitif de rapprochement conclu en avril dernier avec le véhicule d'investissement I2PO.

Rémy Cointreau a gagné 4,6% à 174,4 euros, soutenu par Jefferies et Stifel. A une dizaine de jours de la publication des ventes du premier trimestre 2022/2023 (avril-juin), trois brokers se positionnent aujourd'hui sur le numéro deux français des vins et spiritueux et deux sont enthousiastes. Jefferies a relevé sa recommandation sur le fabricant de cognac de Conserver à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 195 à 200 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai 2022 en France, la production industrielle est restée stable après −0,3 % en avril (révisé de -0,1%). Les économistes tablaient sur +0,2%.

En version définitive, l'indice PMI composite S&P Global pour la France est ressorti au mois de juin à 52,5 contre une estimation flash de 52,8 après 56,1 en mai. L'indice des services s'est établi à 53,9 contre une estimation flash de 54,4 après 58,3 en mai.

En version définitive, l'indice PMI composite S&P Global pour l'Allemagne est ressorti au mois de juin à 51,3 contre une estimation flash de 51,3 après 53,7 en mai. L'indice des services s'est établi à 52,4 contre une estimation flash de 52,4 après 55 en mai.

En version définitive, l'indice PMI composite S&P Global pour la zone euro est ressorti au mois de juin à 52 contre une estimation flash de 51,9 après 54,8 en mai. L'indice des services s'est établi à 53 contre une estimation flash de 52,8 après 56,1 en mai.

Vers 17h40, l'euro perd 1,63% à 1,0254, soit un niveau inédit depuis 2002.