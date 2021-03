Analyse AOF clôture France/Europe - Le Nasdaq Composite tire le CAC 40 de l'ornière

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé de 3% en février, alors que le marché attendait une baisse de 0,5%, après +7,6% (chiffre révisé de +5,3%) en janvier. Hors automobile, elles ont régressé de 2,7%, contre des attentes de -0,1% et un mois précédent à +8,3% (chiffre révisé de +5,9%).

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 76,6 en mars, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à 74 et 71,2 en février.

Neoen a gagné 6,02% à 46,65 euros après l'annonce d'une augmentation de capital de 600 millions d'euros. Le producteur d'énergies renouvelables a décidé de maintenir des droits préférentiels de souscription (DPS) afin de privilégier ses actionnaires. Le prix de souscription a été fixé à 28 euros (contre une clôture d'hier à 44 euros) avec une parité de 1 nouvelle action pour 4 actions existantes. Les DPS seront négociés du 17 mars au 29 mars et la période de souscription des actions est fixée du 19 au 31 mars. Sur la base du cours de clôture d'hier, la valeur théorique du DPS est de 3,3 euros.

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi, encouragés par la bonne orientation des valeurs technologiques, en particulier aux Etats-Unis. Ce retour en grâce des valeurs technologiques intervient alors que les rendements des taux longs plafonnent. Cette accalmie sur le marché des taux intervient alors que les statistiques du jour ont donné une image de l'économie américaine dans l'ornière. Les ventes au détail ont ainsi reculé que prévu. A Paris, les résultats d'Iliad ont été salués. Le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,32% à 6 055,43 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,56% à 3 851,13 points

Agence Option Finance (AOF)