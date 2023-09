Analyse AOF clôture France/Europe - Le luxe et les taux longs plombent le CAC 40

(AOF) - Les marchés européens ont fini en net repli en raison de la nouvelle hausse des taux longs. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services de l'ISM a signalé une accélération inattendue de la croissance de ce secteur aux Etats-Unis et une hausse des prix. Dans le sillage de la publication de cette statistique, le rendement des 10 ans allemand et américain, a augmenté. A Paris, le luxe a souffert des déclarations du président de Richemont sur l'impact de l'inflation sur la demande en Europe. Le CAC 40 a perdu 0,84% à 7 194,09 points et l’EuroStoxx50 a cédé 1% à 4 239,63 points.

En Europe, Swiss Life (+2,09% à 565,40 francs suisses) a dominé l'indice suisse SMI grâce à un nouveau programme de rachat d'actions, d'un montant de 300 millions de francs suisses. Au premier semestre, le bénéfice net de l'assureur a progressé de 12% à 630 millions de francs suisses (659,9 millions d'euros), dépassant le consensus s'élevant à 602 de francs suisses. Le résultat opérationnel a progressé de 4% à 836 millions de francs suisses. " Nous prévoyons une légère réaction positive de l'action en raison de l'annonce plus tôt que prévu du rachat d'actions " a indiqué UBS, qui est à l'Achat.

A Paris, les trois valeurs du luxe du CAC 40 ont terminé aux trois dernières places de l'indice parisien à la suite de déclarations du président de Richemont, Johann Rupert. Ce dernier a indiqué à Bloomberg que l'inflation commençait à affecter la demande pour les biens de luxe en Europe alors même que la croissance dans le secteur ralentit en Chine et aux Etats-Unis. Plus fort repli du CAC 40, LVMH a perdu 3,64% à 731,50 euros, suivi par Kering (-2,31% à 468,70 euros) et Hermès (-1,86% à 1833,40 euros).

Worldline a reculé de 1,57% à 28,22 euros. Le spécialiste des paiements a annoncé le succès d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 5 ans, assortie d’un coupon de 4,125%. Ce dernier « tranche avec les précédentes émissions du groupe (entre 0,25% et 2,5%) et traduit le nouveau paradigme de taux », a commenté Invest Securities. Le produit net de cette opération sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les commandes à l'industrie ont chuté de 11,7% en juillet en Allemagne après avoir progressé de 7,6% en juin. Elles étaient anticipées en repli de seulement 4%.

Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,2% en juillet dans la zone euro et de 0,3% dans l’Union européenne, par rapport à juin 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Un repli de 0,1% était anticipé en zone euro. En juin 2023, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l’UE.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services de l'Institute of Supply Management (ISM) est ressorti à 54,5 en août contre un consensus de 52,5 après 52,7 en juillet.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite de S&P Global est ressorti à 50,2 en août contre 50,4 de consensus après 52 en juillet. Le PMI des services est ressorti à 50,5 contre 51 attendu après 52,3 en juillet.

Le livre beige de la Fed sur la santé de l'économie sera annoncé à 20h00.

Vers 17h40, l'euro perd 0,07% à 1,0715 dollar.