Analyse AOF clôture France/Europe - Le déconfinement alimente une vague porteuse

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont nettement rebondi, soutenus par la perspective d'une reprise de l'activité dans le sillage de la sortie progressive du confinement en Europe et aux Etats-Unis. Ce vent porteur a également profité au pétrole. Le baril de Brent est repassé au-dessus du seuil des 30 dollars, soit à son plus haut niveau depuis le 14 avril dernier. A la Bourse de Paris, Total, malmené hier, a repris des couleurs après ses résultats trimestriels. Le CAC 40 a gagné 2,40% à 4 483,13 points. L'Euro Stoxx 50 a grimpé, lui, de 2,12% à 2 876,06 points.

Élégance masculine et confinement ne font pas bon ménage. Le secteur du luxe peut en témoigner. Pénalisé par les mesures de "distanciations sociales" prises en Chine puis en Europe et aux Etats-Unis, Hugo Boss (-3,84% à 23,01 euros) a vu son chiffre d'affaires reculer de 17% en organique à 555 millions d'euros au premier trimestre 2020. Le consensus, plus prudent, tablait sur 548 millions. A titre de comparaison, et même si la marque allemande ne jouit pas de la même puissance, les ventes de Vuitton, Gucci et Hermès ont reculé de respectivement de 13% (estimation), 23% et 7,7%.

BNP Paribas (+4,06% à 28,21 euros) a affiché l'une des plus fortes progressions du CAC 40 après avoir mieux résisté à l'impact économique et financier du Covid-19 que sa concurrente Société Générale au premier trimestre. Moins bien diversifiée, cette dernière avait dévoilé la semaine dernière une perte nette de 326 millions d'euros du fait de dislocations sur les marchés. BNP Paribas a également dévoilé une prévision d'une baisse de 15% à 20% de son résultat net part du groupe 2020, moins pessimiste que le consensus.

Total a bondi de près de 8% à 32,91 euros, effaçant sa baisse d'hier (-7,2%). Dans un environnement de marché marqué aujourd'hui par le retour de l'appétit pour le risque, la compagnie pétrolière a présenté une publication trimestrielle apparemment convaincante. Certes, comme ses concurrents, BP, Shell ou encore Exxon, le groupe est frappé de plein fouet par la chute du pétrole. Mais la société de Patrick Pouyanné entend démontrer sa capacité adaptation face à des circonstances qualifiées d'exceptionnelles, sans pour autant priver ses actionnaires de dividendes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mars 2020, le mois pendant lequel les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être largement mises en place par les Etats membres, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,5% dans la zone euro par rapport à février 2020, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En février 2020, les prix avaient diminué de 0,7% (chiffre révisé de -0,6%). En mars 2020, par rapport à mars 2019, les prix à la production industrielle ont diminué de 2,8% après -1,4% en février (chiffre révisé de -1,3%).

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services est ressorti à 41,8 en avril 2020 aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Briefing.com de 38,5 et 52,5 en mars.

L'activité du secteur privé a nettement reculé en avril 2020 aux Etats-Unis, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 27 en avril, contre 27,4 en estimation flash et 40,9 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 26,7 en avril, contre 27 en estimation flash et 39,8 en mars.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à -44,40 milliards de dollars en mars 2020, contre -39,80 milliards de dollars en février (chiffre révisé de -39,90 milliards). Le consensus Reuters tablait sur -44 milliards de dollars pour mars.

Vers 17h45, l'euro recule de 0,57% à 1,0841 dollar.