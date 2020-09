Analyse AOF clôture France/Europe - Le Covid-19 assombrit de nouveau les perspectives économiques

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge ce jeudi. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences sur l'économie de la mise en place de nouvelles mesures de restrictions suite à l'accélération du nombre de cas de coronavirus dans le monde. Côté statistiques, le pays de l'Oncle Sam a fait état d'une hausse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage. A Paris, Trigano a bondi après la publication de ses revenus annuels. Au son de la cloche, le CAC 40 s'est replié de 0,83% à 4 762,62 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,64% à 3 159,64 points.

Coup de théâtre dans l'affrontement entre Suez et Veolia, le premier a dégainé hier soir une " pilule empoisonnée " en logeant son activité Eau en France dans une fondation de droit néerlandais. En Bourse, le titre Suez a reculé de 4,46% à 14,235 euros, soit l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, cette décision compliquant le projet de rachat de la participation de 29,9% d'Engie dans Suez. Cette action a provoqué l'ire du PDG de Veolia (-1,09% à 18,18 euros), Antoine Frérot, qui l'a qualifiée de " coup fourré ".

Le fort rebond des ventes promis s'est matérialisé. Trigano a vu ainsi son chiffre d'affaires bondir de 33,7% à 627,9 millions d'euros lors du quatrième trimestre de son exercice 2019-2020 (clos fin août). A périmètre et taux de change constants, la hausse est de 34,1%. Perçu comme une "bulle sanitaire mobile", le camping-car a suscité un intérêt sans précédent dans un contexte de pandémie de Covid-19. En Bourse, l'action Trigano en profite et s'est adjugé 11,52 % à 118,10 euros, soit la plus forte progression du SBF 120.

Solutions 30 a perdu 1,88% à 16,16 euros, faisant l'objet de prises de bénéfice alors que ses comptes semestriels ont apporté la preuve de sa capacité de résistance au contexte créé par le Covid-19. L'action du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies gagne plus de 140% sur les six derniers mois. Il a vu son Ebitda ajusté augmenter de 2,4% à 41,5% au premier semestre. Ce dernier a représenté 11,4% des revenus contre 12,7% au premier semestre 2019.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires pour le mois de septembre est ressorti à 93,4. Les économistes tablaient sur 93,8 après 92,5 (révisé de 92,6) en août.

En France, l'indicateur qui synthétise le climat des affaires dans l'industrie manufacturière est en hausse à 96 en septembre, au-dessus du consensus de 95 et après 92 (révisé de 93) au mois d'août. L'Insee souligne que cette amélioration est surtout due à la hausse des soldes d'opinion sur la production passée et sur les carnets de commandes.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine s'achevant le 19 septembre 2020 se sont établies à 870 000. Ce chiffre représente une nouvelle hausse par rapport aux 866 000 de la semaine précédente, alors que le consensus des analystes tablait sur 840 000.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont augmenté de 4,8% sur un mois en août. C'est loin de la croissance de 14,7% (révisé de 13,9%) du mois de juillet, mais bien plus que les attentes des analystes, qui tablaient sur un repli de 0,1%. Au total, il y a eu 1,011 millions de ventes de logements neufs en août en rythme annuel, après 965 000 le mois précédent.

Vers 17h35, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,1656 dollar.