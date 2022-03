Analyse AOF clôture France/Europe - Le conflit entre la Russie et l’Ukraine plombe les marchés

(AOF) - Les Bourses européennes ont aligné une nouvelle séance de repli ce mardi, toujours impactées par la guerre en Ukraine. Les premiers pourparlers de lundi n’ont rien donné de concret, et l’offensive russe se poursuit, avec notamment la capitale Kiev dans le viseur. Sur le front statistique, la forte croissance du secteur manufacturier s’est poursuivie en février dans la zone euro et l’ISM manufacturier américain a dépassé les attentes. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 3,94% à 6 396,49 points et l’EuroStoxx50, -3,75% à 3 777,21 points.

Zalando a chuté de 9,26% à Francfort, à 54,06 euros par action, sombrant ainsi dans les tréfonds du Dax. Le site de vente de prêt-à-porter subit des prises de bénéfices au lendemain d'une forte hausse (+7,35%) et dans la foulée d'une publication annuelle mitigée. La chute du titre s'explique également par la déception des investisseurs concernant les perspectives du groupe. En effet, Zalando s'attend à un net ralentissement de la croissance en 2022, après avoir largement profité de la demande de e-commerce grâce à la crise sanitaire.

L'action Atos a échoué une nouvelle fois à la dernière place de l'indice SBF 120, dévissant de 20,38% à 25,43 euros. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises accumule les mauvaises nouvelles. Après deux avertissements, dont l'un accompagné d'importantes dépréciations, depuis le début de l'année - venant à la suite d'une année 2021 exécrable - le groupe technologique a présenté des perspectives 2022 décevantes. La sanction boursière est sans appel et renvoie le titre sur ses niveaux de 2012.

Engie (-13,19% à 12,38 euros) s'est retrouvé sous pression, et dans une moindre mesure TotalEnergies, en raison des sanctions économiques prises contre la Russie, où les deux groupes possèdent des intérêts. Leur présence dans le pays est désormais considérée comme "un problème de principe" par Bruno Le Maire. Depuis dimanche, BP et Shell ont annoncé leur retrait total de Russie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, la croissance du secteur manufacturier a rebondi en février 2022, selon les données publiées par IHS Markit. L'indice PMI manufacturier pour la France est finalement ressorti à 57,2 contre une estimation flash de 57,6 et après 55,5 en janvier.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour l' Allemagne est finalement ressorti à 58,4 en février 2022, contre une estimation flash de 58,5 et après 59,8 en janvier.

L'indice PMI manufacturier d’IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 58,2 en février 2022, contre une estimation flash de 58,4 et après 58,7 en janvier. « Malgré le léger repli de l’indice PMI, la forte croissance du secteur manufacturier de la zone euro s’est poursuivie en février », a commenté Joe Hayes, senior Economist à IHS Markit.

En Allemagne , l'inflation IPCH s'est élevée à 5,5% en février 2022 en rythme annuel, selon une première estimation de Destatis. Le consensus Reuters visait +5,4%. En janvier 2022, l'inflation avait atteint 5,1% en rythme annuel. Rappelons que l'inflation IPCH permet la comparaison entre pays européens.

Aux Etats-Unis , l'ISM manufacturier a dépassé les attentes en ressortant à 58,6 en février, contre un consensus de 58 et après 57,6 en janvier.

Aux Etats-Unis , l'indice des directeurs d'achats (PMI) compilé par Markit dans le secteur manufacturier s'est établi à 57,3 en donnée définitive pour le mois de février, après une première estimation de 57,5. Il était de 55,5 en janvier.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont augmenté de 1,3% en janvier par rapport à décembre. Elles était attendues en hausse de 0,2%, après +0,8% (révisé) le mois précédent.

Vers 17h45, l'euro abandonne 1,02% à 1,1107 dollar.