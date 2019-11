Analyse AOF clôture France/Europe - Le commerce a continué de porter les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en légère hausse ce mardi, toujours portés par l'espoir de progrès dans les négociations commerciales sino-américaines. Les propos tenus ce mardi par le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, vont d'ailleurs dans ce sens. Il a en effet indiqué que d'importantes avancées ont été réalisées pour la finalisation de la "phase 1" de l'accord entre les deux puissances. Côté statistiques, les prix à la production ont légèrement rebondi en zone euro au mois de septembre. Le CAC 40 a progressé de 0,39% à 5 842,89 pts et l'EuroStoxx 50, +0,27% à 3 675,22 pts.

En Europe, Telefonica a reculé de 0,95% à 6,86 euros dans le sillage de son point d'activité sur neuf mois. Le numéro un espagnol des télécommunications a, sur la période, vu son bénéfice net chuter de 50,6% à 1,344 milliard d'euros. La marge OIBA a elle reculé de 1,9 point à 31,8%. Pour sa part, le chiffre d'affaires a atteint 36,023 milliards, en hausse de 0,7% et 3,6% en organique.

A Paris, à l'occasion d'une journée Investisseurs, Air France-KLM a présenté ses priorités stratégiques et sa trajectoire financière pour les cinq prochaines années. Pour le moment, les investisseurs n'ont guère accueilli ce nouveau plan avec enthousiasme: le titre a perdu 5,68% à 9,97 euros sur la place de Paris, accusant le plus lourd repli du SBF 120. Le groupe aérien vise une marge opérationnelle de 7 à 8% à moyen terme. Il en est encore loin puisque sa marge d'exploitation s'établissait à 5% en 2018, dont 9,8% pour KLM et 1,7% Air France.

Teleperformance a gagné 3,82% à 211,80 euros après avoir relevé son objectif de croissance pour 2019. Le spécialiste de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée table désormais sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 10% à données comparables, contre une croissance "supérieure ou égale à 8,5%" auparavant. Au troisième trimestre, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires de 1,352 milliard d'euros, en hausse de 13,5% à données comparables sur un an (contre un consensus de 9,2%)

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre 2019 par rapport à août 2019, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,1% dans la zone euro selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,1% après une baisse de 0,5% en août. En septembre 2019, par rapport à septembre 2018, ils ont baissé de 1,2% dans la zone euro, conformément aux attentes.

Aux Etats-Unis, l'indice ISM des services est ressorti à 54,7 en octobre 2019, contre 52,6 en septembre et un consensus Reuters de 53,5.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite IHS-Markit est ressorti à 50,9 au mois d'octobre 2019, contre 51 en septembre. Dans les services, l'indice s'est établi à 50,6 en octobre, après 50,9 en septembre.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à -52,5 milliards de dollars en septembre 2019, conformément aux attentes des économistes. En revanche, le déficit commercial d'août a été révisé à -55 milliards contre - 54,9 milliards précédemment.

Vers 17h30, l'euro perd 0,46% à 1,1071 dollar.