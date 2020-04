Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC se reprend sur fond d'espoirs à propos du pic de la pandémie

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi nettement à la faveur des derniers chiffres montrant un ralentissement de la pandémie de Covid-19 en Europe. Les chiffres publiés ce week-end en Europe font penser que le confinement fonctionne. L'Italie, l'Espagne et la France ont ainsi enregistré un recul du nombre des décès. Le rebond des marchés a été tiré principalement par les valeurs les plus malmenées ces dernières semaines, dont Renault. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 4,61% à 4 346,14 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 5,17% à 2 800,65 points.

Le groupe BMW a accusé un repli de ses ventes de 20,6% lors du premier trimestre 2020, à 477 111 véhicules. " Les chiffres de ventes du premier trimestre ont été affectés par l'impact global du Covid-19 et les effets de la fermeture temporaire d'un grand nombre de points de vente au détail ", a expliqué le constructeur automobile allemand. Environ 80 % de tous les points de vente au détail en Europe et 70 % de ceux aux États-Unis sont actuellement fermés à cause du coronavirus.

Les constructeurs automobiles s'illustrent particulièrement sur la place de Paris ce lundi. PSA et Renault progressent ainsi respectivement de 8,97 % à 12,875 euros et de 14,17% à 18,05 euros. Ces valeurs, particulièrement affectées par la crise du Covid-19, profitent d'un d'un regain d'appétit pour le risque ainsi que de leurs efforts pour rassurer sur leur capacité à encaisser la crise. Dans une interview au Wall Street Journal, Jean-Dominique Senard, le président de Renault, et Makoto Uchida, directeur général de Nissan, ont réaffirmé leur intention de présenter leurs plans stratégiques de moyen terme à la mi-mai. Des économies de coûts conséquentes et l'accentuation des synergies au sein de l'Alliance devraient être au programme.

EDF a progressé de 2,18% à 7,40 euros, sous-performant un marché parisien particulièrement dynamique aujourd'hui. L'électricien public fait face à une conjoncture difficile. Depuis, l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement décidées pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie ont provoqué une chute d'environ 15% de la demande d'électricité en France, selon RTE, le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité. Dans ce cadre, le groupe semble pouvoir compter sur le soutien de La Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs de la zone euro est tombé à une plus bas historique en avril. Il a plongé de 25,8 points à -42,9 points contre un consensus Reuters s'élevant à -30,3.Le choc récessif est profond et touche toutes les régions du monde, souligne l'institut Sentix. Il ajoute que jamais auparavant l'évaluation de la situation actuelle ne s'est effondrée aussi brutalement dans toutes les régions du monde en l'espace d'un mois.

Les commandes à l'industrie ont reculé de 1,4% en février en Allemagne après avoir augmenté de 4,8% en janvier, a annoncé Destatis. Le consensus Reuters s'élevait à -2,4%.

Vers 17h45, l'euro cède 0,05% à 1,0805 dollar.

