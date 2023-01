Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC retombe sous les 7 000 points : Christine Lagarde déterminée à lutter contre l'inflation

1,330 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre 2022 en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,370 million, après 1,351 million en novembre. De plus, 1,382 million de mises en chantiers de construire ont été enregistrées en décembre en rythme annuel. Le consensus visait 1,359 million, après 1,401 million en novembre (révisé de 1,427 million).

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à – 8,9 en janvier, à comparer avec un consensus de -11 et -13,7 en novembre (révisé de -13,8).

Virbac (+6,14% à 268 euros) a salué l'"exceptionnelle performance" du dernier trimestre, " inattendue sur un marché en fort ralentissement ", qui lui permet de " légèrement dépasser le haut de (sa) fourchette de chiffre d'affaires " en 2022. Il anticipe à présent un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires", autour de 15% à taux de change constants, avec un désendettement autour de 35 millions d'euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants. Ce ratio était anticipé entre 14% et 15% en 2022. Cet objectif avait été réduit en octobre.

A Paris, le titre Accor a affiché une des plus fortes hausses du SBF120, gagnant 1,33% à 28,88 euro après avoir gagné plus de 20% depuis le début de l’année. C'est aujourd'hui que Barclays a rendu publique sa décision de passer à « Performance en ligne » sur le groupe hôtelier au lieu de « Sous performance » précédemment, avec un objectif de cours relevé à 29 euros. Accor a annoncé hier la cession de sa participation résiduelle de 3,3% dans H World Group Limited, qui portait auparavant le nom de Huazhu Group Limited, pour 460 millions de dollars.

En Europe, Dr Martens a dégringolé de 30,90% à 140,55 pence à la Bourse de Londres après avoir lancé un avertissement sur son bénéfice et son chiffre d'affaires pour l'exercice annuel clos en mars. Le fabricant de chaussures coté au FTSE 250 a invoqué des problèmes opérationnels "importants "après avoir identifié un goulot d'étranglement dans son centre de distribution de Los Angeles, causé par une "combinaison de problèmes liés aux personnes et aux processus".

