Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC dans le vert, la chute de Casino pèse sur le SBF120

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert sur fond de nombreuses statistiques globalement encourageantes: si l'activité manufacturière se contracte plus qu'attendu en France, l'inflation est contenue et le chômage en légère baisse. Côté valeurs, Casino a touché un plus bas historique à 5,04 euros après le placement en garde a vue de son PDG Jean-Charles Naouri dans une affaire de manipulation de cours. Le CAC 40 a gagné 0,55% à 7 137,43 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,94% à 4 257,63 points.

Plus forte baisse du SBF 120 (-9,43% à 5,04 euros), Casino a connu son plus bas historique ce jeudi. Le distributeur, en proie à d'importantes difficultés financières, est entré vendredi en procédure de conciliation. Comme si le contexte n'était pas déjà assez pesant, le groupe a vécu à la mi-journée un nouveau coup de massue avec le placement en garde à vue de son PDG Jean-Charles Naouri (74 ans) dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Il est auditionné par la Brigade Financière.

Rémy Cointreau a chuté de 5,01% à 136,55 euros en dépit de solides résultats annuels meilleurs que prévu sur l'exercice 2022-2023. Sur cette période, le groupe de vins et spiritueux a réalisé un résultat net part du groupe en progression de 38,3% à 293,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 429,6 millions d'euros, en hausse de 16,2% en organique et de 28,5% en publié. La marge opérationnelle courante s'est améliorée de 1,4 point en organique à 27,7% alors qu'elle était anticipée par le marché en hausse de 1 point.

À l'issue de l'exercice 2022/23, clos fin mars, Wavestone (+2,91% à 45,95 euros) a enregistré un résultat net part du groupe en repli de 2% à 50,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 3 à 77 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 14,5%. Elle est en ligne avec son avertissement de mars. La marge était de 15,9% sur l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 532,3 millions d'euros, en progression de 13% sur un an, dont 7% de croissance interne.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier français s’est plus contracté qu’annoncé initialement en mai, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour ce secteur est ressorti à 45,7 en version définitive, contre une première estimation et un consensus de 46,1. Il était de 45,6 en avril.

Le secteur manufacturier allemand s'est par contre moins contracté qu'annoncé initialement en mai, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) du secteur est ressorti à 43,2 en version définitive, contre une première estimation et un consensus de 42,9. Il était de 44,5 en avril.

Le secteur manufacturier européen s'est un peu moins contracté qu'annoncé initialement en mai, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour ce secteur est ressorti à 44,8 en version définitive, contre une première estimation et un consensus de 44,6. Il était de 45,8 en mars.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 6,1% en mai 2023, contre 7,0% attendus et 7,0% en avril selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. L'IPC (indice des prix à la consommation) est resté stationnaire le mois dernier alors qu'il était attendu en hausse de 0,6% après une progression de 0,6% en avril.

En avril 2023, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,5%, en ligne avec les attentes, et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en mars 2023 et par rapport au taux de 6,7% enregistré en avril 2022.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 110 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, contre un consensus de +113 milliards, après une hausse de 96 milliards la semaine précédente.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 4,488 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une baisse de 1,101 million de barils après -12,456 millions la semaine précédente.

Le secteur manufacturier s’est contracté en mai aux Etats-Unis, a confirmé l’Institute of Supply Management. L'indice des directeurs d'achats pour ce secteur est ressorti à 46,9 contre un consensus de 47. Il était de 47,1 en avril. Parallèlement, selon le rapport ADP, les créations d'emplois non-agricoles aux Etats-unis s'élèvent à 278 000 en mai contre un consensus de 170 000 après 291 000 en avril.

A la clôture, l'euro gagne 0,58% à 1,0749 dollar.