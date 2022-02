Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 voit ses gains s'évanouir : le risque géopolitique reste bien présent

(AOF) - Bien orientés ce matin grâce à de bons résultats d'entreprises, les marchés actions européens ont connu une fin de séance difficile du fait d'une situation géopolitique très tendue. L'inversion de tendance est intervenue alors que l'Ukraine est victime d'une deuxième attaque informatique d'importance touchant institutions gouvernementales et banques. A Paris, Stellantis et Danone ont dominé le marché parisien, galvanisés par leurs bons résultats. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,10% à 6 780,67 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,39% à 3 969,83 points.

Europe, Ageas a bondi de plus de 4% à la bourse de Bruxelles, à 43,62 euros par action, porté par une solide performance annuelle. L'assureur belge a en effet réalisé en 2021 un bénéfice net de 845 millions d'euros, en baisse de 26%, dont 277 millions au quatrième trimestre. Malgré tout, sur cette dernière période, le groupe fait mieux que prévu, les analystes visant 215,3 millions. Le bénéfice a été soutenu par les bons résultats du secteur de l'assurance vie (+30% sur un an), mais pénalisé par la contre-performance de l'activité Non-Vie (-16,1%) et le RPN (instrument financier).

A Paris, Stellantis a brillé de mille feux aujourd’hui sur la place de Paris, où il s’est adjugé 4,54 % à 17,08 euros, dans le sillage de résultats annuels record. Sur une base pro forma, le groupe issu de le fusion entre PSA et FCA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 152 milliards d'euros (+14% par rapport à 2020), une marge opérationnelle courante de 11,8 % (contre 6,9% en 2020) et un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros (presque multiplié par 3 sur un an). Le groupe emmené par Carlos Tavares a bénéficié de l’accélération des synergies liées à la fusion et de performances commerciales solides.

Danone a gagné près de 4% à 56,69 euros après la publication de ses résultats annuels. Les investisseurs saluent l'accélération des ventes du géant français de l'agroalimentaire au quatrième trimestre et sa capacité à préserver sa rentabilité malgré l'inflation des coûts des matières premières. Le groupe dévoilera ses prévisions et sa stratégie le 8 mars prochain. Danone a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 24,3 milliards d'euros, en croissance de 3,4% en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 5,1% en janvier 2022, contre 5% en décembre, selon Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 0,9%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 5,6% en janvier 2022, contre 5,3% en décembre. Un an auparavant, il était de 1,2%.

Vers 17h30, l'euro perd 0,08% à 1,1320 dollar.