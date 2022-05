Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 voit rouge dans le sillage des avertissements aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés actions européens sont repartis à la baisse. Le climat reste empli d’inquiétudes quant à la montée de l’inflation, au resserrement monétaire des grandes banques centrales, aux problèmes d’approvisionnement et à la guerre en Ukraine. L’avertissement de Snap pèse aussi sur le secteur de la publicité. Au chapitre économique, les premiers résultats des enquêtes auprès des directeurs d'achat témoignent d'un tassement de l'activité en zone euro en mai en raison notamment de l'inflation. Le CAC 40 a cédé 1,66% à 6 253,14 points et l'Euro Stoxx 50 a abandonné 1,57% à 3 650,22 points.

Barclays a terminé à la deuxième place l'indice FTSE 100 grâce à un gain de 3,40% à 163,24 pence ; la banque britannique débutant un programme de rachat d'actions de 1 milliard de livres sterling. Le rachat commencera le 24 mai 2022 et se terminera au plus tard le 30 septembre 2022 (sous réserve du maintien des autorisations réglementaires). Le but du rachat est de réduire le capital social de la société et, par conséquent, les actions ordinaires achetées dans le cadre du rachat seront annulées.

Plus forte baisse du CAC40, Publicis (-7,42% à 50,40 euros) a souffert de l'avertissement de Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat. Son business model est en effet fondé sur la publicité. " Depuis que nous avons publié nos objectifs le 21 avril 2022, l'environnement macroéconomique s'est détérioré davantage et plus rapidement que prévu. Par conséquent, nous pensons qu'il est probable que nous fassions état d'un chiffre d'affaires et d'un EBITDA ajusté inférieurs à l'extrémité inférieure de notre fourchette de prévisions pour le deuxième trimestre 2022 ".

Air France-KLM (-20,63% à 3,45 euros) a annoncé le lancement d’une augmentation de capital visant à lever 2,256 milliards d’euros. Le transporteur franco-néerlandais veut ainsi poursuivre le renforcement de son bilan et accélérer le remboursement des aides d’État perçues pour traverser la crise du Covid. L’opération se traduira par l’émission de 1 928 millions d’actions au prix unitaire de souscription de 1,17 euro. Cela représente une décote de 73% par rapport au cours de clôture de lundi.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice PMI "flash" manufacturier pour la France ressort en mai à 54,5. Le économistes tablaient sur 55 après 55,7 en avril. L'indice composite s'établit à 57,1 contre un consensus de 57 après 57,6 en avril. L'indice des services atteint 58,4 contre un consensus de 58,6 après 58,9 en avril.

En France, le climat des affaires est ressorti en mai à 106, stable sur un mois. Il reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette stabilité du climat des affaires résulte d’évolutions contrastées : la situation conjoncturelle s’améliore un peu dans les services et le commerce de détail, mais se détériore dans l’industrie, le bâtiment et le commerce de gros, indique l'Insee.

L'indice PMI "flash" manufacturier pour la zone euro ressort en mai à 54,4. Le économistes tablaient sur 54,9 après 55,5 en avril. L'indice composite s'établit à 54,9 contre un consensus de 55,3 après 55,8 en avril. L'indice des services atteint 56,3 contre un consensus de 57,5 après 57,7 en avril.

L'indice PMI ""flash" manufacturier pour l'Allemagne ressort en mai à 54,7. Le économistes tablaient sur 54 après 54,6 en avril. L'indice composite s'établit à 54,6 contre un consensus de 54 après 54,3 en avril. L'indice des services atteint 56,3 contre un consensus de 57,2 après 57,6 en avril.

Les ventes de logements neufs sont tombées à 591 000 en rythme annuel en avril aux Etats-Unis, contre 709 000 en mars et un consensus de 750 000.

L'activité dans le secteur privé a ralenti en mai aux Etats-Unis, selon les indice des directeurs d'achat S&P Global. L'indice Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,8 contre 56 en avril. L'indice manufacturier est passé de 59,2 à 57,5 entre avril et mai et celui des services, de 55,6 à 53,5.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,39% à 1,0735 dollar.