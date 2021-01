Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 surperforme grâce à Carrefour

(AOF) - Indécis une bonne partie de la séance, les marchés actions européens ont finalement clôturé en territoire positif dans le sillage la résistance de Wall Street. A la Bourse de Paris, Carrefour était au centre du jeu. Le fleuron français est la cible d'une offre aussi "amicale" qu'inattendue d'un groupe canadien spécialisé dans les supérettes et l'essence prénommé Couche-Tard. Le titre du français a flambé, contribuant à la surperformance du CAC 40 en Europe. Le CAC 40 a gagné 0,21% à 5 662,67 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,19% à 3 619,15 points.

Just Eat Takeaway.com a chuté de 4,14% à 97,30 euros l'action sur la place de Londres. Le spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne a indiqué que la priorité sera donnée aux gains de parts de marchés par rapport à l'Ebitda ajusté via une politique volontariste d'investissement. Une indication qui n'a pas été au goût des investisseurs. Cela a relégué en arrière-plan la forte accélération de la croissance des commandes : +57% au quatrième trimestre 2020, après + 46% au troisième trimestre et +32% au premier semestre.

Le distributeur canadien Couche-Tard a indiqué avoir récemment soumis à Carrefour (13,42% à 17,54 euros) une lettre d'intention non-engageante en vue d'un rapprochement amical sur la base d'un prix de 20 euros par par action, coupon attaché. Couche-Tard ajoute que les termes de la transaction sont toujours en cours de discussions, mais que la rémunération proposée devrait être en "grande majorité en numéraire".

Valneva a bondi de 7,57% à 9,95 euros après avoir grimpé de 14,6 % hier. Les commentateurs qui regrettaient l'absence de groupes français dans la course au vaccin contre le Covid-19 peuvent se réjouir. Certes, Sanofi est dépassé, mais pas la biotech Valneva. Hier, la Commission européenne a signé un accord avec cette dernière pour 60 millions de doses. Le calendrier n'a pas été dévoilé. L'Europe risque de passer au second plan, Valneva ayant conclu un premier contrat avec le Royaume-Uni pour le développement et la fabrication du candidat-vaccin.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en zone euro a reculé de 0,6% sur un an en novembre. Les économistes tablaient sur une baisse de 3,3% après -3,5% en octobre. Sur un mois, elle grimpe de 2,5% contre un consensus de +0,2% après +2,3% en octobre.

Le taux d'inflation américain est ressorti à 1,4% en rythme annuel en décembre 2020, après 1,2% le mois précédent. Les analystes attendaient un taux de 1,3%. Sur un mois, elle était de 0,4%, contre 0,2% en novembre et un consensus à 0,4%. Hors alimentation et énergies, l'inflation "core" s'est établie à 1,6% sur un an, contre des attentes de 1,6%, similaires au mois de novembre.

Vers 17h30, l'euro cote 1,2158 dollar, en baisse de 0,40%.