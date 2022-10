Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 soutenu par les résultats et le 10 ans américain en embuscade

(AOF) - Les marchés européens ont enregistré leur quatrième séance consécutive de hausse, soutenus par les résultats d’entreprises. Aux Etats-Unis, le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson et la banque d'affaires, Goldman Sachs ont dévoilé des performances trimestrielles meilleures que prévu. A Paris, les investisseurs ont salué la croissance plus forte qu'anticipé de Publicis. Le CAC 40 a clôturé en progression de 0,44% à 6 067 points tandis que l’EuroStoxx50 s'est adjugé 0,86% à 3 471,18 points. La hausse du rendement du 10 ans américain à près de 4,06% a pesé sur la tendance en fin de séance.

En Europe, le groupe Lufthansa a gagné 1,31% à 6,67 euros, après avoir annoncé hier qu'il rehaussait ses prévisions de résultats annuels sur la base des résultats préliminaires du troisième trimestre. Il dit tabler désormais sur un Ebit ajusté de plus d'un milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible de plus de deux milliards d'euros. Il a presque doublé son chiffre d'affaires en glissement annuel à 10,1 milliards au troisième trimestre 2022 contre 5,2 milliards l'année précédente. Le bureau d'études Stifel est à Conserver sur la valeur avec un objectif de cours de 6 euros.

A Paris, Publicis (+2,31% à 56,76 euros) a terminé parmi les plus fortes hausses du CAC 40 par le deuxième relèvement d’objectifs 2022 de l’année. Cette progression permet au groupe de communication de réduire ses pertes en Bourse à 4% depuis le 1er janvier, sachant que seules 3 valeurs de l’indice affichent une performance positive sur cette période : Thales, TotalEnergies et Renault. Publicis se permet d’être plus optimiste sur 2022 grâce à un troisième trimestre bien plus dynamique que prévu.

Renault (+0,77% à 32,19 euros) et son partenaire japonais Nissan pourraient annoncer un accord à la mi-novembre concernant le futur de l'Alliance qui unit les deux industriels, selon une information de Bloomberg. Le constructeur japonais injecterait environ 750 millions de dollars dans la nouvelle entité Véhicules électriques (VE) de Renault. Le fabricant français a l'intention de créer deux divisions distinctes pour accompagner la transition vers l'électrique et l'abandon progressif des véhicules à carburant fossile.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, a continué de croître sur un mois, progressant de 1,5 % en septembre après une hausse de 2,1% en août, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, a indiqué l'Insee. Il s'agit du quatrième mois consécutif de hausse. Les créations d’entreprises classiques rebondissent (+2,6% après -0,6%) tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs ralentissent (+0,9% après +3,8%).

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives en octobre est ressorti à - 59,2 contre -65,7 attendus et - 61,9 en septembre.

La production industrielle américaine a progressé de 0,4% en septembre en rythme mensuel, contre +0,1%, attendu. Elle est donc plus forte qu'anticipé. Elle avait diminué de 0,1% (révisé de - 0,2%) en août. Par ailleurs, le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti à 80,3% en septembre, contre 80% attendus et 80,1% en août, chiffre révisé de 80%.

Vers 17h30, l'euro perd 0,17% à 0,9825 dollar.