Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 se reprend grâce au rebond de l'euro

(AOF) - En baisse une grande partie de la séance, les marchés européens ont finalement clôturé dans le vert. La séance a mal débuté sur le Vieux Continent. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la chute de l'euro qui a atteint quasiment la parité face au dollar en matinée pour la première fois depuis 20 ans. La tendance sur les actions s'est cependant améliorée progressivement dans l'après-midi grâce au timide rebond de l'euro et à la chute du pétrole. A Paris, EDF a bondi en prévision de l'OPA de l'Etat. Le CAC 40 a gagné 0,8% à 6 044,2 points et l'Euro Stoxx 50, 0,43% à 3 486,48 points.

Au chapitre des valeurs européennes, BASF a gagné plus de 2,5% à 42,3 euros à Francfort après la publication de résultats préliminaires du deuxième trimestre très solide. Sur la période de trois mois close fin juin, le géant allemand de l'industrie a réalisé un bénéfice net de 2,09 milliards d'euros, en hausse de 42%. Le consensus le donnait à 1,408 milliard. Le groupe de chimie a bénéficié de la performance de sa filiale énergétique Wintershall DEA, spécialisée dans le gaz et le pétrole, qui a profité de la flambée des cours de l'énergie. L'Ebit est resté quasi-stable à 2,339 milliards contre un consensus de 2,092 milliards.

EDF a bondi de 5,96% à 10,23 euros, soutenu par Reuters selon laquelle le gouvernement français pourrait dépenser plus 8 milliards d'euros pour nationaliser l'énergéticien français. L'agence de presse confirme l'intention du gouvernement de lancer une offre publique d'achat sur EDF et de parachever la prise de contrôle totale cet automne. D'après JPMorgan, cité par Reuters, l’État pourrait proposer environ 12 euros par titre, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture du 5 juillet, veille de l'annonce du projet de nationalisation par la Première ministre, Elisabeth Borne.

Journée difficile pour Bonduelle qui a chuté de 9,6% à 13,7 euros, pénalisé par un profit warning. Dans un communiqué publie hier soir, le groupe familial a prévenu qu'il n'atteindra pas ses objectifs annuels de croissance de chiffres d'affaires et de opérationnelle courante. Ils s'établissaient à respectivement de + 3% et + 3,6% à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Zew du sentiment économique est ressorti en juillet à -53,8. Les économistes tablaient sur -38,3 après -28 en juin.

Vers 17h30, l'euro rebondit de 0,18% à 1,0057 dollar