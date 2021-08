Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 se rapproche encore un peu de son record de septembre 2000

(AOF) - Les indices européens ont majoritairement terminé en hausse jeudi soir, l'Euro Stoxx 600 se payent même le luxe d'atteindre un nouveau record historique. L'ouverture de Wall Street dans le rouge n'a pas perturbé le Vieux Continent, qui continuent de surfer sur la saison de bons résultats trimestriels et l'éloignement d'un potentiel resserrement de la politique de la Fed, même si les chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis ont été une nouvelle fois satisfaisants. A la clôture, le CAC 40 a ainsi gagné 0,36% à 6 882,47 points, et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,53% à 4 228,65 points.

L'assureur britannique Aviva a survolé un FTSE 100 bien morne aujourd'hui après avoir annoncé qu'il redistribuerait à ses actionnaires au moins 4 milliards de livres sterling d'ici la fin du premier semestre 2022, alors que les analystes de Jefferies pensait que cela prendrait des années. Cette opération débutera avec un programme de rachat d'actions qui devrait commencer immédiatement et pourrait s'élever jusqu'à 750 millions de livres. Les investisseurs n'avaient d'yeux que pour cette annonce et ont fait grimper l'action Aviva de 3,72% à 421,95 pence.

Sur une place parisienne en légère hausse, Accor a réduit ses gains et termine sur une hausse de 0,21% à 28,84 euros l'action, grâce à une note favorable d'analyste. Ayant identifié un point d'entrée attractif, Citi a en effet relevé son opinion de Neutre à Acheter sur le titre, tout en augmentant son objectif de cours de 35 à 38 euros. Le broker constate que l'action du groupe hôtelier a perdu près de 20 % depuis la mi-juin en raison des inquiétudes suscitées par le variant Delta et la lenteur de la reprise du RevPAR (revenu par chambre disponible) en Europe par rapport aux États-Unis. Le broker reste cependant convaincu que l'Europe connaîtra également une reprise solide.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin 2021, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à mai 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle était attendue en baisse de 0,2%. En mai 2021, la production industrielle avait diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE. En juin 2021, par rapport à juin 2020, la production industrielle a augmenté de 9,7% dans la zone euro et de 10,5% dans l'UE, pour une hausse attendue de 10,4%.

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 1% en juillet 2021 sur un mois. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,5% après +1% en juin.

Aux Etats-Unis, 375 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 7 août, contre un consensus Reuters de 375 000 et après 387 000 (chiffre révisé de 385 000) la semaine précédente.

Vers 17h40, l'euro cède 0,07% à 1,1735 dollar.