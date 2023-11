Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 se rapproche des 7 300 points

Selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,7 en novembre comme en octobre. Le PMI des services est ressorti à 50,8 en novembre, en légère hausse par rapport à octobre: 50,6. Le consensus était de 50,4. Le PMI manufacturier est lui ressorti à 49,4 en novembre contre un consensus de 49,8 après 50 en octobre.

Le PIB allemand a reculé de 0,1% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, a confirmé Destatis. Il a baissé de 0,4% en rythme annuel. Le PIB était stable au premier trimestre 2023 et en progression de 0,1% au deuxième trimestre.

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé à 87,3 en novembre à comparer avec 86,9 en octobre et un consensus de 87,5.

L'action Equasens a gagné 2,79% à 59 euros à la faveur d'une acquisition en Allemagne lui permettant de se renforcer sur son cœur de métier, la pharmacie. La société française acquiert au travers d'une holding détenue à 6% par Arz Haan (un spécialiste de la santé en Allemagne) et 94% par Equasens, la société allemande ADV (Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG) qui devient Pharmagest Germany. ADV, société créée en 1986, est spécialisée dans l'informatique officinale. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Fitch Ratings a abaissé la note de crédit d' Eutelsat Communications S.A. à 'BB' contre 'BBB-'. La perspective est stable. Cette décision fait suite à la fusion de la société avec OneWeb, un opérateur de constellation de satellites en orbite basse (LEO). "L'abaissement de la note reflète l'augmentation significative des risques d'exécution et de flux de trésorerie disponible (FCF) d'Eutelsat avec une visibilité réduite des revenus de OneWeb alors que ses principaux segments rentables restent sous pression", explique l'agence de notation.

Directeur général de Saint-Gobain depuis 2021, Benoit Bazin deviendra PDG du groupe à compter de l'Assemblée générale du 6 juin 2024. En Bourse, l'action du spécialiste des matériaux de construction a gagné 0,64% à 58,23 euros. La réunification des fonctions de Directeur général et de président a été décidé à l'unanimité du Conseil d'administration. Pierre-André de Chalendar quittera la Présidence à l'issue de cette Assemblée, ainsi qu'il l'avait annoncé l'année dernière. Il démissionnera également de ses fonctions d'administrateur.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en légère hausse et dans le calme au lendemain de la fermeture de Wall Street due à la fête de Thanksgiving. Destatis a confirmé que le PIB allemand avait reculé de 0,1% au troisième trimestre, alors que l'indice Ifo du climat des affaires Outre-Rhin a progressé moins que prévu à 87,3 en novembre. Côté valeurs, Saint-Gobain a progressé après la nomination de son directeur général au poste de PDG. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7 292,80 points, portant ses gains sur la semaine à 0,70%. L'EuroStoxx50 a avancé de 0,28%.

