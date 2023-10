Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 se maintient au-dessus des 7 000 points, nouvelle hausse des taux longs

L'indice du marché immobilier américain mesuré par la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti à 40 en octobre alors qu'il était anticipé à 44, après 44 en septembre. L'indice ressort ainsi au plus bas depuis le mois de janvier

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en septembre aux Etats-Unis, dépassant nettement le consensus de 0,3%. Elles avaient déjà progressé de 0,8% en août. Les ventes au détail sont en hausse de 0,6% hors automobile, à comparer avec un consensus de +0,3% et une augmentation de 0,9% en août.

L’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -1,1 en octobre, à comparer avec un consensus de -9,3 et -11,4 en septembre.

Wendel a annoncé l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners, auprès de ses partners. Ces derniers réinvestiraient également, dans le cadre de la transaction envisagée, une partie du produit de cession dans les futurs fonds d'IK. IK Partners est une société de gestion européenne spécialisée dans le non coté qui se concentre sur le segment mid-market en Europe. En Bourse, l'action Wendel a gagné 2,98% à 76,05 euros. En mars dernier, le groupe avait annoncé sa volonté de développer un métier de gestionnaire d'actifs pour compte de tiers.

Plus fort repli hier de l'indice phare de la place parisienne, Edenred (+4,11% à 55,22 euros) s'adjuge ce mardi la première place du CAC 40. Elior (+3,72% à 1,73 euro) et Sodexo (2,03% à 99,50 euros) sont également bien orientés en Bourse. Ces sociétés bénéficient d'un avis rendu ce jour par l'Autorité de la Concurrence saisie par Bercy sur la pertinence d'un encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.