Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 se maintient au dessus des 6 200 points, la BCE et Publicis en vedette

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l’équilibre après la demi-surprise de la BCE d’un resserrement de sa politique monétaire de 50 points de base. Bloomberg avait évoqué un tel scénario mardi alors que le consensus s'élevait à 25 points de base. Alors que la crise politique italienne a pesé sur l'humeur des investisseurs, plusieurs publications de sociétés ont rassuré. Publicis est ainsi plus optimiste sur ses perspectives annuelles. L’indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,27% à 6 201,11 points tandis que l’EuroStoxx50 a grappillé 0,01% à 3 585,68 points.

En Europe, l'action SAP a reculé de 3,38% à 87,65 euros à la Bourse de Francfort, affaiblie par l'abaissement de ses prévisions 2022. L'éditeur de logiciels professionnels a mis en cause l'impact de la guerre en Ukraine et la poursuite potentielle de la baisse des revenus de licences logicielles. Ces dernières, qui avaient déjà baissé plus fortement que prévu en début d'année, sont particulièrement rentables. Ses profits opérationnels ajustés 2022 seront de ce fait inférieurs de 350 millions d'euros par rapport à ses précédentes prévisions.

A Paris, le titre Publicis a signé la plus forte progression du CAC 40, gagnant 5,05% à 49,50 euros. Les investisseurs saluent les résultats records au premier semestre 2022 du groupe de communication qui a rehaussé ses objectifs 2022. Le résultat net part du groupe a atteint 537 millions d'euros contre 414 millions d'euros l'année précédente pour la même période. La marge opérationnelle a bondi de 24,9% à 1,018 milliard d'euros au 30 juin 2022, soit un taux de marge de 17,3%, en hausse de 80 points de base sur un an. Il était attendu à seulement 16,2% par le marché.

Le spécialiste du petit électroménager Seb (-10,18 % à 83,80 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Seb a publié au titre du premier semestre 2022 un résultat net de 72 millions d'euros, plus que divisé par deux par rapport aux 151 millions affichés à fin juin 2021, et une marge opérationnelle d'activité de 5,4% contre 8,9% un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires en France s’altère de nouveau un peu en juillet, a indiqué l'Insee. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, a perdu un point. À 103, il reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). "Cette légère détérioration du climat des affaires au mois de juillet résulte principalement de la dégradation conjoncturelle dans les services et l’industrie", a commenté l'institut national de la statistique.

La Banque centrale européenne a annoncé une augmentation de son taux de refinancement à 0,50% contre 0% auparavant à partir du 27 juillet. Le taux de rémunération de dépôt passe ainsi de -0,50% à 0% tandis que le taux de prêt marginal est porté à 0,75%. Les économistes anticipaient une hausse de 25 points de base. La BCE remonte ses taux car elle est confrontée à une inflation record en zone euro. Le taux d'inflation annuel a été confirmé à 8,6% en juin 2022, contre 8,1% en mai, a indiqué en début de semaine Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'effondre en juillet passant de - 3,3 à - 12,3. Il était attendu à - 2,5.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage se sont élevées à 251 000 la semaine dernière contre un consensus de 240 000. La semaine précédente, 244 000 personnes s'étaient inscrites au chômage.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,15% à 1,0195 dollar.