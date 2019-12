Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 se distingue favorablement

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre sur fond de hausse du rendement des emprunts d'Etat à 10 ans. Il a réagi à la décision de la Banque centrale suédoise de mettre fin à 5 ans de taux négatifs. Elle est la première à le faire. Le 10 ans allemand, qui sert de référence en Europe, est remonté à -0,24%. Dans son sillage, les valeurs bancaires ont été bien orientées, de même que les valeurs technologiques. Ces dernières ont bénéficié des bonnes publications d'Accenture et de Micron. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,21% à 5 972,28 pts et l'EuroStoxx est stable à 3 739,17 pts.

Clariant a gagné 2,11 % à 21,34 francs suisses après la cession de son activité Masterbatches pour 1,6 milliard de dollars à la société américaine PolyOne. Après la vente en octobre de sa division Healthcare Packaging pour 308 millions de francs suisses, le chimiste suisse poursuit ainsi son recentrage sur la chimie de spécialité, plus rentable. Clariant a choisi de reverser une partie du produit de la vente de sa branche spécialisée dans les colorants et les additifs pour plastiques et fibres à ses actionnaires via un dividende exceptionnel de 3 francs suisses par action.

Moins d'un mois après l'émission d'obligations perpétuelles destinées à renforcer ses fonds propres pour être capable de saisir des opportunités de croissance, Akka Technologies annonce le lancement d'une OPA sur la société norvégienne Data Respons. Cette opération relutive dès 2020 a été accueillie en Bourse par une progression de 4,46% à 63,20 euros de l'action du groupe de conseil en ingénierie et services R&D. Akka propose 48 couronnes norvégiennes en numéraire par titre, soit une prime de 20% sur le cours de clôture d'hier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2019, le climat des affaires est stable en France. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se situe à 106, au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Comparé au mois précédent, le climat des affaires gagne deux points dans le commerce de détail et un point dans les services. Il est stable dans l'industrie et le bâtiment. Dans tous les secteurs, le climat des affaires est au-dessus de sa moyenne de longue période.

La Banque d'Angleterre n'a pas modifié sa politique monétaire.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board est resté stable en novembre 2019, après avoir reculé de 0,2% en octobre. Le consensus Briefing.com était de +0,1% pour novembre.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements existants ont atteint 5,35 millions en novembre 2019, un chiffre inférieur au consensus Reuters s'élevant à 5,44 millions. Le chiffre d'octobre était de 5,44 millions (révisé de 5,46 millions).

L'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie est ressorti à 0,3 en décembre 2019, contre un consensus Reuters de 8 et après 10,4 en novembre.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,11% à 1,1127 dollar.