Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 sans tonus

(AOF) - Les Bourses européennes ont continué d'évoluer sans réelle tendance aujourd'hui. Les investisseurs redoutent l'impact d'une seconde vague sur les actions après leur récent rebond. A cet égard, la découverte de nouveaux cas dans la ville de Wuhan, les premiers depuis la réduction des restrictions dans la ville où le virus a été découvert, suscite l'inquiétude. Au chapitre des valeurs, Engie a cédé plus de 4% pénalisé par des résultats trimestriels dégradés. Genfit a plongé de plus de 65%. Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,39% à 4 472,5 pts tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,29% à 2 892 pts.

Allianz a dévoilé des profits en forte baisse en raison du coût des catastrophes naturelles, du Covid-19, de la baisse des marchés et des taux d'intérêt. En Bourse, l'action de l'assureur a perdu 2,74% à 152,04 euros, soit l'un des plus importants replis de l'indice Dax30. son résultat net a reculé de 27,7% à 1,483 milliard d'euros au premier trimestre, soit 3,21 euros par action. Il est conforme aux résultats préliminaires dévoilés fin avril. Le chiffre d'affaires progresse de 5,7% sur le trimestre, à 42,6 milliards d'euros, et de 3,7% en données comparables.

Genfit a plongé de plus de 65% à 6,96 euros après l'annonce de résultats négatifs concernant son traitement expérimental vedette, l'Elafibranor, sur l'hépatite stéatosique non-alcoolique (NASH en anglais). Cette nouvelle est catastrophique pour la biotech française qui a consacré l'essentiel de son existence à la lutte contre cette maladie chronique particulièrement développée aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe s'est coté en mars 2019 au Nasdaq, où il a levé plus de 135 millions de dollars.

En repli de 4,3% à 9,34 euros, Engie a accusé l'une des plus fortes baisses du CAC 40 après la publication de résultats trimestriels dégradés et de prévisions prudentes. Les investisseurs sanctionnent sans doute aussi le flottement persistant de la gouvernance. Le conseil d'administration estime qu'il lui faudra encore entre 6 et 12 mois pour trouver un nouveau directeur général. En février dernier, le conseil avait révoqué sa directrice générale Isabelle Kocher pour la remplacer par un triumvirat constitué autour de la secrétaire générale, Claire Waysand, nommée directrice générale par intérim.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la consommation (PCE) aux Etats-Unis est ressorti en baisse de 0,8% en avril 2020 sur un mois, contre -0,4% le mois précédent. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, l'indice PCE recule de 0,4% en avril sur un mois, contre -0,1% le mois précédent.

Vers 17h35, l'euro gagne 0,55% à 1,0865 dollar.