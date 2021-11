Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 s'offre une pause

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 0,6% en octobre 2021. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,6% après +0,5% en septembre. De leur côté, les prix "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, ont augmenté 0,4% en octobre 2021, contre un consensus de +0,4% et après +0,2% en septembre.

Les investisseurs font preuve de plus d’optimisme que prévu.

Maisons du Monde a gagné 1,46 % à 20,90 euros, soutenu par les nouveaux objectifs à moyen terme du groupe communiqués hier soir lors de sa Journée investisseurs. L'enseigne d'ameublement et de décoration a notamment assuré que sa distribution aux actionnaires demeurera, sur toute la durée de son plan stratégique, soit jusqu'en 2025, à un niveau élevé, compris entre 30% et 40%. Dans une note, Berenberg ne se dit pas surpris par les annonces du groupe. L'analyste considère en effet que "la philosophie globale de la stratégie de Maisons du Monde reste inchangée" en dépit du Covid.

Au sein du CAC 40, Renault s'est montré dominateur avec un gain de 3,79 % à 33,65 euros. Le groupe au losange est soutenu par le retour dans le vert des comptes trimestriels de Nissan (dont Renault détient environ 43%) ainsi que son relèvement des perspectives annuelles. Pour son exercice en cours, qui s'achèvera en mars 2022, le constructeur japonais vise désormais un bénéfice opérationnel et un bénéfice net de 180 milliards de yens (environ 1,4 milliard d’euros). Auparavant, il tablait sur un bénéfice opérationnel de 150 milliards de yens et un bénéfice net de 60 milliards de yens.

Au chapitre des valeurs européennes, Bayer a progressé de 1,54 % à 50,78 euros. Le géant allemand de la pharmacie et de la chimie a relevé son objectif annuel dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe de Leverkusen a profité de cette publication pour annoncer le départ à la fin de l'année du chef de sa division de sciences végétales "Crop Science". Liam Condon semble payer les performances de sa branche qui intègre depuis 2016 les activités du Monsanto. Depuis cette acquisition, Bayer enchaîne les procès à charge et a versé des milliards de dollars.

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont clôturé sur une baisse symbolique. La séance a globalement bien débuté sur les marchés. L'optimisme restait alimenté par les résultats meilleurs que prévu des entreprises. Ce matin, c'est Bayer et Nissan qui ont favorablement surpris. La tendance s’est progressivement étiolée dans le sillage de l’ouverture prudente des marchés actions américains. Les opérateurs ont pris acte de l’accélération de la hausse des prix de la production aux Etats-Unis en octobre. Le CAC 40 a ainsi cédé 0,06% à 7 043,27 points, l'Euro Stoxx 50, -0,21% à 4 343,51 points.

