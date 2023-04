Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 s'offre un nouveau record

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en légère hausse, soutenus par des statistiques économiques favorables. Selon les indices des directeurs d'achat, l'activité dans le secteur privé a accéléré plus que prévu en avril en Europe et aux Etats-Unis. A Paris, les investisseurs ont été rassurés par le dynamisme d’ EssilorLuxottica au premier trimestre. Ipsos a été sanctionné en raison d'une baisse de l'activité. Le CAC 40 a gagné 0,51% à 7 577 points, inscrivant ainsi un nouveau plus haut historique. Il a progressé de 0,76% sur la semaine. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,42% à 4 403,33 points.

En Europe, Mercedes-Benz (+1,44% à 69,21 euros) a terminé parmi les plus fortes hausses du Dax40 après avoir annoncé de solides résultats préliminaires au premier trimestre 2023. Le constructeur automobile affiche une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 14,8 %, contre un consensus de 13,2% selon UBS. La forte rentabilité des divisions automobiles s'est traduite par un flux de trésorerie disponible industriel de 2,2 milliards d'euros, dépassant largement le consensus de 1,2 milliard selon UBS. Le groupe invoque « une tarification nette saine, une augmentation des ventes et un bon mix produit ».

A Paris, EssilorLuxottica a terminé en tête de l'indice CAC 40, bondissant de 6,27% à 186,52 euros. Au plus haut depuis janvier 2022, le spécialiste de l'optique surfe sur la bonne dynamique de son activité au premier trimestre. Il rassure après avoir enregistré une croissance décevante au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé du géant franco-italien a progressé de 9,7%, à 6,151 milliards d'euros. Selon le consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 5,93 milliards.

Plus forte baisse du SBF 120, Ipsos a dégringolé de 13,21 % à 47,78 euros. Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion a dévoilé un chiffre d'affaires comptant pour le premier trimestre en retrait de 2,9% par rapport à l'année dernière, à 532 millions d'euros. En données comparables, l'activité a reculé de 2,8%. " La confiance de la direction dans la possibilité d'éviter une contraction au premier trimestre s'est avérée erronée ", observe Kepler Cheuvreux.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PMI manufacturier est ressorti en avril à 45,3 après 47,3 en mars, a annoncé S&P Global. Il était attendu à 47,8. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 56,3 après 53,9. Il était attendu à 53,4. Quant au Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 53,8 en avril, soit un plus haut de 11 mois, après 52,7 en mars. Il était attendu à 52,7.

L'activité dans le secteur privé a été plus forte que prévu en avril en zone euro, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 54,4 en avril, soit un plus haut de 11 mois, après 53,7 en mars. Il était attendu à 53,7. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 56,6 après 55 en mars. Il était attendu à 54,5. Le PMI manufacturier est ressorti en avril à 45,5 après 47,3 en mars. Il était attendu à 48.

L'activité dans le secteur privé a été plus forte que prévu en avril en Allemagne, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 53,9 en avril, soit un plus haut de 12 mois, après 52,6 en mars. Il était attendu à 52,7. Le PMI manufacturier est ressorti en avril à 44 après 44,7 en mars, a annoncé S&P Global. Il était attendu à 45,7. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 55,7 après 53,7 en mars. Il était attendu à 53,3.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global est ressorti à 53,5 en avril alors qu'il était attendu à 52,8 après 52,3 en mars. En avril, le PMI des services est ressorti à 53,7 dépassant le consensus de 51,5 et son niveau de 52,6 en mars. L'indice final des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en avril est ressorti à 50,4 alors qu'il était attendu à 49 après 49,2 en mars, a indiqué S&P Global.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,04% à 1,0976 dollar.