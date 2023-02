Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 s'offre un nouveau plus haut historique en séance

(AOF) - Les marchés européens ont fini dans le vert; les bons résultats des entreprises l'emportant sur les craintes sur l'inflation. Les investisseurs ont pris connaissance de prix à la production, hors alimentation et énergie, supérieurs au consensus en janvier aux Etats-Unis. A Paris, les bonnes performances annuelles d'Orange, de Pernod Ricard et d'Airbus ont été saluées. Le CAC 40 a gagné 0,89% à 7 366,16 points après avoir touché en fin de matinée un nouveau record à 7 387,29 points. Le précédent datait de début janvier 2022, à 7384,86 points. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,47% à 4 300,22 points.

Après la publication de ses résultats annuels 2022, Nestlé a perdu 2,17% à 108,30 francs suisses. Le groupe agroalimentaire a fait état d'un bénéfice net plus faible que prévu pour l'ensemble de l'année, en dépit des hausses des prix appliquées afin de compenser l'augmentation des coûts des matières premières. Il a dégagé un bénéfice net de 9,27 milliards de francs suisses (en chute de 45%) contre 16,91 milliards de francs suisses en 2021. C'est en dessous de l'estimation de 11,6 milliards de francs du consensus publié par l'entreprise.

A Paris, Orange a affiché la plus forte progression de l'indice phare de la place parisienne, bondissant de 6,46% à 10,616 euros et signant par la même occasion sa plus forte hausse journalière depuis octobre 2020. Les résultats annuels du l'opérateur télécoms sont ressortis globalement conformes aux prévisions alors que le nouveau plan stratégique présenté ce jour a eu pour effet de rassurer les investisseurs. Le résultat net de l'ex-France Télécom a atteint 2,62 milliards d'euros l'an passé, contre 778 millions d'euros en 2021.

Pernod Ricard a signé une des meilleures performances de l'indice CAC 40 s'adjugeant 3,41% à 195,80 euros, soutenu par des résultats meilleurs que prévu. Au premier semestre de l'exercice 2022/23, le résultat net part du spécialiste des vins et spiritueux s'élève à 1,792 milliard d'euros, en croissance de 29%. Le résultat opérationnel courant du groupe s'établit à 2,423 milliards d'euros, en croissance interne de 12%. Le groupe a profité d'un fort effet prix de 10%, porté par la forte attractivité de son portefeuille de marques.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice américain des prix à la production, hors alimentation et énergie, pour le mois de janvier 2023 a augmenté de 0,5%. C'est plus que le consensus établi à 0,3%, après avoir augmenté de 0,3% le mois précédent.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 24,3 en février, à comparer avec un consensus de -7,4 et -8,9 en janvier.

194 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 200 000 après 195 000 la semaine précédente.

1,339 million de permis de construire ont été enregistrés en janvier 2023 en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,350 million, après 1,337 million en décembre. De plus, 1,309 million de mises en chantier ont été enregistrées en janvier en rythme annuel. Le consensus visait 1,360 million, après 1,371 million en décembre.

Vers 17h40, l'euro perd 0,14% à 1,0676 dollar.