Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 s'installe au dessus des 6 700 points : à quand les 7 000 ?

(AOF) - Les bourses européennes ont continué de progresser ; l'EuroStoxx50 ayant même enregistré un plus haut historique. Malgré les inquiétudes autour de la propagation du variant Delta et la pression réglementaire de Pékin sur certains secteurs, les bons résultats des entreprises imposent leur loi. Si les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont déçu, une vice-présidente de la Fed s'est déclarée favorable à une hausse des taux en 2023. En conséquence, le 10 ans américain s'est redressé pour revenir à 1,176%. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,33% à 6 746,23 points.

En Europe, la marque de prêt-à-porter haut de gamme, Hugo Boss, a grappillé 0,19% à Francfort, à 52,02 euros par action, dans le sillage de sa publication trimestrielle meilleure qu'attendu. Ainsi, le bénéfice net du groupe est ressorti à 25 millions d'euros au second trimestre 2021, après une perte de 186 millions un an plus tôt à la même époque, alors que le consensus visait à peine 6 millions. Les analystes d'Invest Securities tablaient, eux, sur 23 millions d'euros.

A Paris, les opérateurs de satellites sont au firmament de l'indice SBF 120 grâce à SES, qui a relevé son objectif annuel d'Ebitda. Son action a bondi de 9,86% à 7,132 euros tandis que celle de son concurrent, Eutelsat, s'est adjugé 1,35% à 9,34 euros. SES vise désormais un Ebitda entre 1,08 et 1,1 milliard d'euros, contre de 1,06 à 1,1 milliard précédemment. Les perspectives de chiffre d'affaires restent, elles, inchangées: il devrait se situer entre 1,76 et 1,82 milliards d'euros, dont de 1 à 1,03 milliard d'euros pour la Vidéo et de 750 à 780 millions d'euros pour les Réseaux.

Thales (+0,18% à 87,80 euros) a annoncé être entré en négociations exclusives avec le japonais Hitachi Rail en vue de lui céder son Activité Mondiale " Systèmes de transport terrestre " ("Ground Transportation Systems" ou "GTS"), pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros. Cela correspond à un multiple de valorisation EV/EBIT de 13,8x, sur la base des 12 derniers mois. L'offre a été approuvée par les Conseils d'administration de Thales et d'Hitachi, et la finalisation de la transaction est attendue en fin d'année calendaire 2022 ou au début de l'année calendaire 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé a ralenti en juillet en France, selon la nouvelle estimation du bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 56,6 après 57,4 en juin. Il était attendu à 56,8. " Il continue toutefois de signaler un taux d'expansion marqué au regard de ceux enregistrés depuis trois ans et demi ", selon IHS Markit. Le PMI pour les services est passé de 57,8 à 56,8 entre juin et juillet. Il était attendu à 57.

La croissance du secteur privé s'est accélérée en juillet en zone euro, selon la nouvelle estimation du bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 60,2 après 59,5 en juin. Il était attendu à 60,6. La croissance de l'activité globale du secteur privé de la zone euro a affiché son rythme le plus marqué depuis un peu plus de quinze ans. " Le PMI pour les services est passé de 58,3 à 59,8 entre juin et juillet. Il était attendu à 60,4.

En juin 2021, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,2% dans l'Union européenne, par rapport à mai 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters s'élevait à +1,7% pour la zone euro. En mai 2021, le volume du commerce de détail a augmenté de 4,1% dans la zone euro et de 4,2% dans l'UE.

Le secteur privé américains a créé 330 000 emplois dans le pays au mois de juillet, selon le dernier rapport ADP. C'est nettement moins que les 695 000 attendus par les analystes, et en forte baisse par rapport au 692 000 créés au mois de juin.

L'indice des directeur d'achats (PMI) dans le secteur non-manufacturier, compilé par l'Institute of Supply Management (ISM), s'établit à 64,1 au mois de juillet, nettement au-dessus des 60,5 anticipés par les analystes. Il était de 60,1 en juin.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) dans les services au mois de juillet, compilé par IHS Markit, s'est établi à 59,9 en version définitive. C'est 0,1 point de mieux que la première estimation, après un chiffre de 64,6 en juin. Le composite ressort également à 59,9, après une première estimation de 59,7 et un mois de juin à 63,7.

Vers 17h40, l'euro perd 0,21% à 1,1838 dollar.