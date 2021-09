Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 s'affaisse dans le sillage de la hausse des taux longs

(AOF) - Les marchés européens ont chuté sous l’effet des tensions sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans américains est au plus haut depuis 3 mois, à 1,54%, en raison des craintes inflationnistes. Celles-ci sont alimentées par la hausse des cours des matières premières et des goulots d'étranglement de l'offre dans certains secteurs. Les Banquiers centraux, Christine Lagarde et Jerome Powell ont réaffirmé leur conviction que la hausse des prix était temporaire. Les tensions sur le marché des taux ont surtout pénalisées les valeurs tech. L’indice CAC 40 a perdu 2,17% à 6 506,50 points.

Le rêve américain. Lufthansa a indiqué ce mardi que les réservations pour les vols transatlantiques avaient bondi depuis la semaine dernière, approchant même pour certaines lignes de leur niveau d'avant-crise. Cela fait suite à l'annonce faite par les Etats-Unis de rouvrir à partir de novembre leurs portes aux voyageurs européens ayant été complètement vaccinés. Une bonne nouvelle pour la compagnie aérienne allemande, les voyages transatlantiques représentant une part non négligeable de son activité.

Sanofi a cédé 0,50% à 81,71 euros dans un marché nettement baissier. Les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein. Certes, le laboratoire pharmaceutique abandonne le développement de son vaccin à ARN messager contre le Covid, mais pour une bonne raison : le temps. Les résultats intermédiaires de la phase 1-2 de l’essai de son vaccin sont en effet très positifs. Sauf qu'il serait prêt trop tard. 12 milliards de doses de de vaccins contre le Covid auront été produites au total d’ici à la fin de l’année. Aussi, le groupe préfère se concentrer sur son vaccin de facture classique.

Ipsos a coulé au SBF 120, cédant 9,6% à 38,60 euros, après des rebondissements dans la nomination du prochain directeur général du groupe. En effet, ce matin, l'institut de sondage a annoncé l'interruption d'un commun accord du projet de nommer Nathalie Roos à ce poste, pourtant désignée le 19 juillet dernier "à l'issue d'un processus de sélection rigoureux mené depuis mi-2019". Une décision qui "fait suite à des échanges approfondis entre Didier Truchot et Nathalie Roos" au cours de l'été et qui "ont fait apparaitre de profondes divergences entre les parties".

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre 2021, la confiance des ménages augmente en France. À 102, l'indicateur qui la synthétise gagne trois points et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période (100), indique l'Insee. Les économistes tablaient sur 100 après 99 en aout.

L'indice GfK sur la confiance des consommateurs allemands est ressorti à 0,3 pour le mois d'octobre, alors que les analystes attendaient -1,6. En septembre, il était de -1,1 (révisé).

L'indice de confiance du consommateur mesuré par le Conference Board est ressorti en septembre à 109,3. Les économistes tablaient sur 114,4 après 115,2 (chiffre révisé de 113,8) en août.

L'indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller, qui est censé témoigner de l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel dans les 20 plus grandes agglomérations américaines, a bondi de 19,9% en juillet sur un an. Les économistes tablaient sur une telle hausse après 19,1% en juin.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressortie en août à 87,6 milliards de dollars après un déficit de 86,8 milliards (chiffre révisé de 86,4 milliards) en juillet.

Vers 17h30, l'euro cède 0,19% à 1,1679 dollar.