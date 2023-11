Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 retombe sous les 7000 points malgré la rechute des taux longs

(AOF) - Les marchés européens ont de nouveau reculé ce mardi dans un contexte économique morose. Plusieurs statistiques économiques, dont les exportations chinoises et la production industrielle allemande, ont déçu. Elles ont provoqué une chute de 3% de l’or noir. Cette séance a aussi été marquée par la rechute des taux longs après leur rebond de lundi. Côté valeurs, Engie a surperformé le CAC 40 après avoir rehaussé ses objectifs financiers pour 2023. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 0,39% à 6 986 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,11% à 4 153 points.

Seconde plus forte hausse du SMI, UBS a gagné 1,83% à 22,35 francs suisses après avoir fait état d'une collecte plus importante que prévu en gestion de fortune. Au troisième trimestre, la banque suisse a attiré 22 milliards de dollars d'argent frais, un montant supérieur au consensus Bloomberg de 14 milliards de dollars. L'activité de gestion de fortune de Credit Suisse a de plus enregistré son premier trimestre de collecte depuis le début de l'année 2022. "Nous poursuivons l'intégration du Credit Suisse à un rythme soutenu", a déclaré le Directeur général de la banque suisse, Sergio P. Ermotti.

A l'occasion de la publication de ses résultats sur 9 mois ce matin, Engie a rehaussé ses objectifs financiers pour 2023 "en raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année". Engie, qui a bénéficié de la bonne performance son activité énergies renouvelables, a gagné 1,07% à 15,30 euros. L'énergéticien vise désormais un résultat net récurrent part du Groupe (RNRpg) entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros contre une fourchette précédente de 4,7 à 5,3 milliards d'euros.

Après avoir lâché plus de 2% à l'ouverture, Teleperformance a gagné 3,71% à 124,30 euros au lendemain de ses comptes publiés au titre du troisième trimestre d'où ressortent des prévisions revues à la baisse pour la troisième fois cette année. Le gestionnaire de centre d'appels s'attend désormais à une croissance d'"environ 6%" de son chiffre d'affaires à périmètre constant contre une prévision précédente comprise entre 6 et 8%. Citi souligne que cet abaissement d'objectif de croissance était déjà pris en compte dans le consensus. Ce qui explique la hausse de l'action.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a baissé de 1,4% en septembre en Allemagne alors qu'elle était attendue à -0,1% contre -0,1% en août.

En septembre 2023, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, par rapport à août 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 61,50 milliards de dollars en septembre alors que les économistes prévoyaient un déficit de 59,90 milliards de dollars. Il était de 58,70 milliards de dollars en août.

Vers 17h30 l'euro perd 0,31% à 1,0689 dollar.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 61,50 milliards de dollars en septembre alors que les économistes prévoyaient un déficit de 59,90 milliards de dollars. Il était de 58,70 milliards de dollars en août.

L'activité dans le secteur des services a été moindre que prévu en octobre, a indiqué l’Institute of Supply Management. L’indice des directeurs d’achat des services est ressorti à 51,8 en octobre, en repli par rapport à septembre : 53,6. Le consensus s’élevait à 53.

L'activité dans le secteur privé a été moins dynamique que prévu en octobre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est passé de 50,2 en septembre à 50,7 en octobre. Il était attendu à 51. Le PMI des services est ressorti à 50,6 en octobre, en hausse par rapport à septembre : 50,1. Il a cependant été légèrement révisé à la baisse par rapport à la première estimation de 50,9. Le consensus était également de 50,9.