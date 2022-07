Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 respire après une séance longtemps indécise

(AOF) - Les marchés européens ont finalement adopté une orientation favorable dans le sillage du retournement à la hausse des indices américains en fin d’après-midi. La Fed a annoncé mercredi soir une augmentation des fed funds de 75 points de base. Le discours de Jérôme Powell a eu pour effet immédiat de rassurer les investisseurs, indiquant qu'il ne croyait pas à l'inéluctabilité d'une récession L’indice CAC 40 a gagné 1,30 % à 6 339,21 points et l'EuroStoxx50 1,21 % à 3 651,49 points. Schneider et STMicrolectronics ont notamment été saluées à l'inverse de Teleperformance et Airbus.

La Fed a annoncé mercredi soir une augmentation des fed funds de 75 points de base. Le discours de Jérôme Powell a eu pour effet immédiat de rassurer les investisseurs, indiquant qu'il ne croyait pas à l'inéluctabilité d'une récession.

En Europe, Shell (+0,70 % à 25,34 euros) a explosé les compteurs avec un bénéfice record de 11,47 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, au-delà des attentes des analystes qui tablaient sur 11 milliards de dollars. Prudent, UBS anticipait même plutôt 10,9 milliards de dollars. Les marchés ont salué ces très bonnes performances. Le cours de l'action à Londres s'inscrit ainsi en hausse à 2156 en progression de 38,50 pence (+1,82%).

A Paris, STMicroelectronics (+3,66 % à 36,27 euros) a affiché l'une des plus fortes progressions du CAC 40, soutenu par le relèvement de ses objectifs 2022. Hier, son concurrent américain, Texas Instruments avait aussi dévoilé des profits et perspectives favorables. Le groupe franco-italien bénéficie d'une forte demande pour ses produits et d'une hausse des prix dans un contexte de pénurie de puces. " Les prévisions du consensus sur le bénéfice par action pour 2022 devraient encore augmenter jusqu'à 10 % aujourd'hui ", explique Stifel.

L'action Airbus a baissé de 2,94 % à 103,04 euros. Le groupe aéronautique a réduit son objectif de livraisons d'appareils pour 2022 tout en réitérant ses autres objectifs. Le constructeur prévoit désormais de livrer 700 appareils contre 720 appareils auparavant. 297 avions commerciaux ont été livrés au premier semestre. En revanche, il vise toujours un Ebit ajusté de 5,5 milliards d'euros et des flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients de 3,5 milliards d'euros pour cette année.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'inflation selon l'indice IPCH a enregistré une accélération inattendue en juillet pour atteindre 8,5% sur un an.

Aux Etats-Unis, le PIB du deuxième trimestre a reculé à 0,9% aaprès s'être déjà contracté de 1,6% au premier trimestre 2022.

A la clôture, l'euro perd 0,30% à 1,0166 dollar.