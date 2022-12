Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 résiste au dessus des 6 500 points

(AOF) - Les marchés action européens ont terminé cette dernière séance avant Noël proches de l'équilibre. Les statistiques américaines du jour (biens durables, inflation, consommation, revenus, logements neufs et confiance des consommateurs ) n'ont eu que peu d'impact sur les Bourses. L'indice CAC 40 a reculé de 0,20% à 6 504,90 points, réduisant ses gains sur la semaine à 0,80%. A 4 séances de la fin de l'année, le principal indice français perd environ 9% depuis le 1er janvier. De son côté, l'EuroStoxx50 a cédé 0,17% à 3 816,60 points.

En Europe, Lima Airport Partners (LAP), filiale du groupe allemand Fraport (+2,70% à 39,54 euros) depuis 2001, a signé un accord de financement de 1,250 milliard de dollars pour l'extension de l'aéroport international Jorge Chávez de Lima au Pérou. En plus de couvrir les coûts des travaux en cours, le nouveau financement servira à rembourser les 450 millions de dollars américains obtenus par LAP en 2020.

Crédit Agricole Assurances et la troisième banque italienne, Banco BPM, ont signé un protocole d’accord pour la mise en place d’un partenariat bancassurance de long terme. En Bourse, l’action Crédit Agricole SA a gagné 0,16% à 9,765 euro. Crédit Agricole avait annoncé en avril une prise de participation de 9,18% dans le capital de Banco BPM, alimentant la spéculation sur une acquisition complète ou le développement de partenariats. La banque française apporte aujourd'hui un premier élément de réponse.

Valneva (-2,67% à 6,552 euros) a terminé la soumission du dossier de demande de mise sur le marché de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, auprès de l'autorité de santé américaine, la Food and Drug Administration (FDA). Valneva demande l'autorisation de ce vaccin chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette demande d'autorisation de mise sur le marché fait suite aux données finales de Phase 3 annoncées en mars 2022 et aux résultats finaux de l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix de production de l’industrie française ont augmenté de 0,9% sur un mois en novembre, après un repli de 1,1% en octobre, a indiqué l’Insee. Les prix des produits destinés au marché français ont rebondi (+1,2 % après -0,2 %) tout comme ceux destinés aux marchés extérieurs après deux mois consécutifs de baisse (+0,2 % après -3,6 % en octobre et -1,8 % en septembre).

Aux Etats-Unis, mes ventes de logements neufs ont atteint 640 000 unités en novembre en rythme annuel, dépassant largement le consensus s'élevant à 600 000. Elles dépassent les ventes d'octobre qui étaient de 605 000 (chiffre révisé de 632 000).

Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est finalement ressorti en décembre à 59,7 contre une précédente estimation et un consensus de 59,1. Il était de 56,8 en novembre.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables en octobre sont en recul de 2,1%. Les économistes tablaient sur un recul de 0,6% après un gain de 0,7% au mois d'octobre. Hors défense et aéronautique, soit les commandes de biens durables ' core ', la hausse est de 0,2%, après un +0,3%en octobre.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,4% en novembre et leur consommation a augmenté de 0,1% sur le même mois. Le marché anticipait respectivement +0,3% et +0,2% après 0,7% et +0,9% en septembre.

A la clôture, l'euro gagne 0,22% à 1,01623 dollar.