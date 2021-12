Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 repasse sous les 6 800 points, le variant Omicron pèse

Il y a eu 222 000 nouveaux chômeurs au Etats-Unis au cours de la semaine du 27 novembre 2021. Le marché tablait sur 240 000, alors qu'ils avaient été 194 000 (révisé) de plus la semaine précédente.

En octobre 2021, par rapport à septembre 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 5,4% dans la zone euro et de 5% dans l’Union européenne, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. En septembre 2021, les prix avaient augmenté de 2,8% dans la zone euro et de 2,7% dans l'UE.

En octobre 2021, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 7,3%, en baisse par rapport au taux de 7,4% enregistré en septembre 2021 et au taux de 8,4% en octobre 2020, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6,7% en octobre 2021, stable par rapport au septembre 2021 et en baisse par rapport au taux de 7,5% en octobre 2020.

En recul de 6,71% à 41,93 euros, STMicroelectronics a terminé à la dernière place de l'indice CAC 40; une information de Bloomberg faisant état d'un ralentissement de la demande pour l'iPhone 13 d'Apple. Or, l'iconique firme américaine est le plus important client du groupe franco-italien de semi-conducteurs, contribuant à hauteur de près d'un quart de ses ventes en 2020.

Sur un marché parisien morose, Safran a finalement reculé de 0,95% à 102,14 euros l’action. A l’occasion d’une journée Investisseurs, l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense a dévoilé sa feuille de route pour les prochaines années. A l’horizon 2025, la marge opérationnelle courante est attendue entre 16% à 18%, soit une augmentation de la marge de plus de 5 points par rapport à 2021, principalement grâce à la croissance des activités de services dans toutes les divisions.

Europe, Novartis a cédé 0,59% à 73,8à francs suisses. Le laboratoire suisse organise aujourd'hui une journée "Recherche & Developpement". L'occasion pour la société de présenter sa feuille de route pour 2026. Elle vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 4% ou plus jusqu'en 2026 grâce à ses médicaments. Novartis mise notamment sur le Cosentyx, un médicament pour l'arthrite et le psoriasis. Le groupe a d'ailleurs annoncé les bons résultats d'études cliniques sur ce traitement.

(AOF) - Les marchés actions sont restés nerveux alors que l'intensité pathogène du variant Omicron fait l'objet de nombreuses spéculations. Déstabilisées par la contre performance de Wall Street hier, les Bourses européennes, en forte hausse mercredi, ont suivi à distance le rebond des indices américains aujourd'hui. A Paris, les valeurs de croissance bien valorisées à l'image de Hermès, Neoen et McPhy Energy ont souffert. L'indice CAC 40 a clôturé en recul de 1,25% à 6 795,75 points et l'EuroStoxx50% a cédé 1,53% à 4 115,29 points.

