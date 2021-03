Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 repasse sous les 6 000 points

Après une ouverture en forte baisse, le titre Maisons du Monde s'est repris ce matin à la bourse de Paris: malgré les annonces hier soir d'un nouveau confinement d'au moins un mois dans plusieurs régions françaises, l'enseigne d'ameublement et de décoration progresse désormais de 0,78% à 18,02 euros. Selon Berenberg, ces nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sont susceptibles de "déclencher dans l'ensemble une augmentation de la demande de meubles, car les clients passeront plus de temps à la maison".

L'American Dream continue à exercer ses charmes sur les entreprises européennes. Alstom en est l'illustration du jour. Le géant européen du ferroviaire vient de décrocher un contrat de 650 millions d'euros auprès de Metra, le système de trains de banlieue de l'agglomération de Chicago desservant la ville de Chicago et les banlieues environnantes. Alstom (-0,81% à 40,42 euros) lui fournira 200 voitures réversibles pour trains périurbains multiniveaux. Cette commande initiale fait partie d'un mega deal portant sur un maximum de 500 voitures, soit 1,8 milliard de dollars au total.

Après avoir chuté de 12,55% hier, Fever Tree abandonne encore 2,2% à 2 176,50 pence en fin de séance à Londres. Le fabricant de tonic haut de gamme, qui se marie parfaitement avec le gin "premium", est frappé de plein fouet par la fermeture des bars et restaurants un peu partout en Europe et par la chute du tourisme. Le groupe, qui s'est diversifié avec succès dans la "ginger beer" nécessaire à la confection des "Moscow Mule", a pourtant dévoilé jeudi des prévisions encourageantes. Pas suffisantes cependant pour JPMorgan qui a confirmé ce matin son opinion Sous-performance.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la séance de vendredi en baisse. Ce matin, la banque du Japon avait surpris les investisseurs en annonçant un ajustement à la marge de sa politique monétaire, une décision qui avait été perçue comme avant-gardiste d'un éventuel resserrement. L'après-midi, c'était au tour de la Fed de surprendre son monde avec l'annonce de la levée d'une exemption sur les réserves des banques au 31 mars. A la clôture, le CAC 40 a ainsi cédé 1,07% à 5 997,96 points et l'Euro Stoxx 50, 0,65% à 3 842,26 points.

