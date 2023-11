Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 repasse au-dessus des 7000 points : merci Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en nette hausse au lendemain du statu quo de la Fed sur ses taux. Si ce dernier était déjà anticipé, les investisseurs sont sortis de la conférence de presse de Jerome Powell avec la conviction que la Fed était désormais en mode pause. Dans ce contexte, les taux longs ont poursuivi leur reflux des deux côtés de l’Atlantique. A Paris, Atos a légèrement progressé grâce à l’entrée de Onepoint à son capital. Les résultats de Technip Energies ont été appréciés. Le CAC 40 a gagné 1,85% à 7060,69 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,9% à 4 169,49 points.

En Europe, Lufthansa a clôturé en forte hausse après la publication de ses résultats trimestriels. La compagnie aérienne allemande (+7,73% à 7,08 euros) affiche un Ebit ajusté de 1,5 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 31% sur un an, après avoir transporté 38 millions de passagers. Le bénéfice par action atteint 1 euro sur trois mois, contre 0,68 euro il y a un an, pour un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 10,3 milliards, ce qui représente un plus haut historique. Dans son sillage, Air France KLM a gagné 4,10% à 11,18 euros. IAG , Ryanair et Easyjet étaient également en hausse.

A Paris, l'action Atos a réduit ses gains par rapport à ce matin pour finir sur une progression de 0,29% à 6,294 euros. Les investisseurs ont salué la prise de participation de 9,9% de Onepoint au capital d’Atos. Le spécialiste de la transformation numérique avait déjà fait parler de lui dans le dossier Atos. En septembre 2022, Atos n'avait pas donné pas suite à une offre de 4,2 milliards d'euros de valeur d'entreprise sur Evidian de Onepoint, associé au fonds d'investissement anglo-saxon ICG.

Technip Energies a gagné 6,82% à 21,94 euros après avoir présenté des résultats 9 mois meilleurs que prévu. L'EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois de l'exercice 2023 a diminué de 5% par rapport à l'année précédente pour atteindre 318,6 millions d'euros. La marge d'EBIT récurrent ajusté sur cette période a atteint 7,2%. Technip Energies a confirmé ses prévisions pour l'année 2023. En juillet dernier, le groupe annonçait s'attendre à une marge opérationnelle récurrente ajusté comprise entre 7 et 7,5%, contre entre 6,7 et 7,2% précédemment.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier s’est contracté en octobre en France, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 42,8 à comparer avec une précédente estimation et un consensus de 42,6 et 44,2 en septembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur et un indice supérieur à 50, une expansion.

Le secteur manufacturier s'est contracté en octobre en zone euro, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 43,1 à comparer avec une précédente estimation et un consensus de 43 et 43,4 en septembre.

La contraction du secteur manufacturier s'est atténuée en octobre en Allemagne, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 40,8 à comparer avec une précédente estimation et un consensus de 40,7 et 39,6 en septembre.

L’Allemagne a enregistré 30 000 chômeurs supplémentaires en octobre, à comparer avec un consensus de 15 000. Le taux de chômage a progressé à 5,8%, en ligne avec les attentes, contre 5,7% en septembre.

La Banque d'Angleterre a opté ce jeudi pour le statu quo en laissant son taux directeur inchangé à 5,25%, sur fond de ontexte économique morose au Royaume-Uni. L'institution a retardé son objectif de retour de l'inflation à 2% à la fin 2025, plutôt qu'au deuxième trimestre de la même année. Le Comité de politique monétaire (MPC) "a voté à une majorité de 6 contre 3 pour le maintien de ses taux à 5,25%". Trois membres se sont prononcées en faveur d'un rehaussement d'un quart de point, a précisé la banque centrale britannique.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 2,8% en septembre aux Etats-Unis, après une baisse de 1% (révisée de 1,2%) le mois précédent. Les économistes tablaient sur une progression de 2,4%.

La productivité du secteur non-agricole a augmenté de 4,7% au troisième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 4,1% après 3,6% lors du précédent trimestre. Par ailleurs, le coût unitaire du travail a reculé de 0,8% contre un consensus de +0,7% après 3,2% précédemment.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 217 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 210 000, après 212 000 la semaine précédente.

A la clôture, l'euro gagne 0,36% à 1,0616 dollar.