Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 repasse au dessus des 7 300 points grâce à l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens ont nettement progressé à la faveur d'une inflation américaine plus faible qu'anticipé. Elle a atteint 3% en rythme annuel en juin aux Etats-Unis, soit son niveau le plus faible depuis début 2021 après avoir atteint un pic à 9,1% en juin 2022. Ces bons chiffres d'inflation ont entraîné un reflux des taux longs et du dollar. A Paris, la perspective du rachat de Cobham Aerospace Communications par Thales a été appréciée. L'indice CAC 40 a gagné 1,57% à 7 333,01 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,77% à 4 352,63 points.

En Europe, Tod's a gagné 1,02% à 43,0 euros à Milan après qu'UBS a relevé son opinion sur le titre en passant de " Neutre " à l' "Achat " tout en rehaussant son objectif de cours qui passe de 39 à 55 euros. La banque justifie sa décision estimant que le groupe de mode italien, spécialisé dans les mocassins et bottines de luxe, " va accélérer sa croissance en 2023 (+18% contre +15% pour le secteur), après 7 années de croissance nulle ou négative avant la crise de Covid, grâce à la Grande Chine et la forte dynamique de la marque dans la région ".

A Paris, Thales a progressé de 3,01% à 137,10 euros au CAC 40 après avoir lancé des négociations exclusives en vue d’acquérir, pour 1,1 milliard de dollars, Cobham Aerospace Communications (" AeroComms "), un des principaux fournisseurs de systèmes de communications avancés, permettant des communications de sécurité pour les cockpits. La société devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars en 2023. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité souligne que cette opération entraînera une relution du bénéfice net par action dès la première année.

STMicroelectronics (+4,68% à 46,485 euros) a affiché la plus forte hausse du CAC 40, soutenu par Jefferies, qui a relevé son opinion de Sous-performance à Conserver. L'objectif de cours passe de 33 euros à 46 euros. Dans le cadre d'une étude consacrée à l'industrie des semi-conducteurs, il estime que cette dernière est entrée dans un nouveau cycle haussier. Jefferies justifie son relèvement d'opinion sur STMicroelectronics par sa faible valorisation : l'action s'échange 11 fois les résultats attendus en 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en juin aux Etats-Unis contre 0,3% attendus après une progression de 0,4% en mai. L'inflation, hors alimentation et énergie, s'est également élevée à 0,2% en juin d'un mois sur l'autre et à 4,8% en rythme annuel. Elle était anticipée à respectivement 0,3% et 5% après 0,4% et 5,3% en mai.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 5 946 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une augmentation de 0,483 million de barils après -1 508 million la semaine précédente.

Le livre Beige de la Fed sera publié à 20 heures.

A la clôture, l'euro gagne 1,04% à 1,1124 dollar.