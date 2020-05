Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 reflue sous les 4 500 points

(AOF) - Les marchés européens ont débuté la semaine sur une note négative. En ce jour de début de déconfinement en France, les investisseurs s'inquiètent d'une seconde vague de contamination. La Corée du Sud, bon élève de la pandémie, a enregistré un nombre de contaminations au plus haut depuis un mois. En Allemagne, le Covid-19 donne également des signes de reprise. La hausse du Nasdaq, toujours en pleine forme, a permis de limiter les pertes. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 1,31% à 4 490,22 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,99% à 2 879,44 points.

En Europe, Henkel a abandonné 0,63% à 70,85 euros après la confirmation d'un premier trimestre atone en raison du coronavirus. Le géant allemand de la grande consommation a accusé sur les trois premiers mois de l'année un repli de 0,9% des ventes à périmètre et change constants. Le groupe a été pénalisé par la faiblesse de ses branches Adhésifs et Cosmétiques tandis que les détergents et produits d'entretien (Le Chat, Mir, Bref,...) ont bien résisté.

Le soutien que l'État apportera au secteur automobile français ne viendra pas sans contreparties. Envisager des relocalisations sera l'une d'entre elles. « Nous sommes prêts à vous aider, nous sommes prêts à améliorer par exemple les primes à la conversion, nous sommes prêts à regarder ce qui peut améliorer votre compétitivité sur le site de production français, la contrepartie ça doit être quelle relocalisation est-ce que vous envisagez », a déclaré Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie, sur BFM Business. En Bourse, Renault a gagné 0,78% à 18,09 euros tandis que PSA a cédé 2,12% à 13,14 euros.

LafargeHolcim a reculé de 1,06% à 36,27 euros après que le spécialiste des matériaux de construction a annoncé l'abandon de la cession de ses actifs aux Philippines. La société avait signé, en mai 2019, un accord, avec le groupe San Miguel Corporation, l'un des principaux conglomérats diversifiés du pays, en vue de la cession de 85,7% de ses activités dans Holcim Philippines Inc. pour une valeur d'entreprise de 2,15 milliards de dollars. Le groupe suisse n'ayant pas reçu à temps le feu vert des autorités locales de la concurrence, il a été contraint d'abandonner la transaction.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur majeur n'a été publié.

Vers 17h45, l'euro cède 1,35% à 1,0805 dollar.