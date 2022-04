Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 rebondit grâce aux bons résultats : Teleperformance et Danone se distinguent

En février 2022, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l'Union européenne, par rapport à janvier 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s'élevait à +0,2%. En janvier 2022, la production industrielle avait baissé de 0,7% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

Danone a bondi de 5,76% à 55,66 euros. Le groupe agroalimentaire a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses objectifs annuels. Pour autant, le titre semble plutôt soutenu par la spéculation. Selon La Lettre A, Lactalis envisage une offre sur la totalité ou une partie de Danone. Toutes les options seraient sur la table. Un porte-parole de Danone a réagi en assurant que son groupe n'avait aucun plan de cession de ses trois catégories d'actifs (lProduits laitiers et d'origine végétale, Eaux, Nutrition Spécialisée).

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en hausse, soutenus par des résultats d'entreprises favorables sur le Vieux Continent. Ils ont aujourd'hui fait pièce à la géopolitique. Les rendements des taux à long terme ont en outre eu tendance à décroître, réduisant la pression sur les valeurs de croissance tout en restant à des niveaux élevés, ce qui a bénéficié aux valeurs bancaires. A Paris, Danone a bénéficié de la spéculation sur une offre de Lactalis. Le CAC 40 a gagné 1,38% à 6 624,91 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,66% à 3 894,25 points.

