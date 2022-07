Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 progresse, mais ne parvient pas à clôturer au-dessus des 6 100 points

(AOF) - Les Bourses européennes ont prolongé leur mouvement de hausse de la fin de semaine dernière. Elles ont continué d'être soutenues par les anticipations d'une hausse des taux de la Fed de 75 points de base et non de 100 points de base lors de sa réunion du 27 juillet. Le bon accueil réservé aux résultats de Goldman Sachs et de Bank of America a aussi contribué à la hausse des marchés. L’indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,93% à 6 091,91 points, tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,84% à 3 506,14 points.

Solvay (+4,54% à 81,10 euros) a fini en tête de l'indice Euronext Bel 20, galvanisé par le prochain relèvement de ses objectifs 2022. Le groupe chimique avait déjà rehaussé ses guidances annuelles en mai à l'occasion de la présentation des résultats du premier trimestre. Dix jours avant la publication de ses comptes du deuxième trimestre, Solvay a d'ores et déjà indiqué qu'il afficherait "des résultats records" et "bien au-delà des attentes". L'Ebitda sous-jacent est ainsi attendu entre 855 et 865 millions d'euros, sur la base des chiffres préliminaires non audités.

Stellantis a enregistré une hausse de 2,41% à 12,254 euros après l'annonce de l'arrêt de la joint venture (JV) créée en mars 2010 avec le constructeur automobile chinois, GAC Group. Celle-ci produit et distribue des Jeep en Chine. Pourtant, en janvier, le groupe franco-italien avait annoncé son intention d'augmenter sa participation dans la coentreprise GAC-Stellantis, de 50% à 75%. Le manque de progrès dans le plan de rationalisation industrielle est à l'origine de ce changement de stratégie.

McPhy a dominé facilement l'indice SBF 120, bondissant de près de 17% à 15,26euros. L'action du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) est soutenue par l'approbation de son projet de Gigafactory d'électrolyseurs par la Commission européenne. Il figurait parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du Projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) Hydrogène.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice du marché immobilier de l'Association nationale des constructeurs immobiliers (NAHB) est ressorti à 55 points en juillet, contre un consensus de 66 et 67 en juin. Une chute brutale qui, si elle reste au-dessus du seuil fatidique des 50 indiquant une perspective positive concernant les ventes de logements, montre donc une certaine détérioration.

Vers 12h30, l'euro gagne 0,88% à 1,017 dollar.